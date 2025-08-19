Maltempo in Italia: due auto travolte da un torrente a Enna, un disperso. Rovesci e crollo termico al Nord, ecco le regioni in allerta

Un violento nubifragio ha travolto due auto a Leonforte (Enna): due persone salvate, una è dispersa. Intanto scatta l’allerta arancione al Nord e si prepara un crollo termico di 10 gradi

Il maltempo torna a colpire l’Italia con violenza, portando con sé una lunga scia di disagi e un bilancio che desta preoccupazione. In Sicilia, a Leonforte, in provincia di Enna, due auto sono finite nel torrente Crisa a causa di un’improvvisa ondata di pioggia. Due persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco dopo essersi rifugiate sul tetto dei veicoli, ma un terzo occupante risulta disperso.

Secondo le prime ricostruzioni, le vetture percorrevano una stradina laterale alla provinciale 39, in contrada Noce, quando la piena ha trascinato i mezzi nell’alveo del torrente. Un corso d’acqua che, in condizioni normali, è quasi sempre in secca e in parte utilizzato per coltivazioni. “Si è trattato di una vera e propria bomba d’acqua”, ha spiegato il sindaco Piero Livolsi. Le ricerche sono ancora in corso via terra e con i sommozzatori, dopo che l’elicottero dei vigili del fuoco è stato costretto a rientrare perché non autorizzato al volo notturno.

La Protezione Civile ha diramato per domani, mercoledì 20 agosto, un’allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia, mentre resteranno in giallo Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e altri settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche. Milano ha già disposto la chiusura di parchi e giardini, così come il Comune di Bergamo, per ridurre i rischi legati al forte vento e alla caduta di alberi. Proprio a Milano, nel pomeriggio, un grosso ramo ha colpito una vettura con targa slovena nei pressi dell’Arena e del Parco Sempione: fortunatamente gli occupanti sono rimasti illesi.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, le prossime ore segneranno l’ultima fiammata del caldo africano, con punte fino a 36 gradi in alcune città del Centro-Sud. Ma da mercoledì è atteso un deciso cambiamento: al Nord le massime potrebbero crollare di 10 gradi, passando dai 40 ai 25°C. Il fronte perturbato porterà rovesci diffusi, temporali violenti e, in alcuni casi, fenomeni estremi come supercelle e downburst. Giovedì il peggioramento si estenderà anche al Centro, mentre al Sud il caldo resisterà fino al weekend.