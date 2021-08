Rientro dalle vacanze, Autostrade: previsioni e traffico su week-end

Le vacanze stanno terminando mentre ci avviciniamo alla fine di agosto, e come sempre parte il primo weekend di rientro dalle mete turistiche. Mentre da domani sarà in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti in alcune fasce orarie, è previsto molto traffico soprattutto per chi dovrà rientrare nei grandi centri urbani e salire verso il Nord Italia.

Il bollettino nel dettaglio afferma quanto segue:

Il traffico riguarderà in particolare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, rientrata in gestione ad Anas a gennaio 2019 nell’ambito del piano “Rientro Strade” , arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Infine al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Ricordiamo che tutte le informazioni sul traffico saranno reperibili sul VAI (anche tramite l'App Ufficiale presente su App Store e Play Store), al CCISS, al numero verde 800.841.148 e con la Live Chat del Servizio Clienti (disponibile dalle 8.00 alle 20.00.