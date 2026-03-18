Roma, boom di golf car elettriche nella ZTL: tra mobilità green e rischi sicurezza

Le golf car elettriche conquistano il centro storico di Roma, diventando un nuovo strumento per il trasporto turistico nelle ZTL. La loro diffusione, favorita dalla spinta verso la mobilità sostenibile, apre però un acceso dibattito tra istituzioni e operatori: da un lato l’opportunità di ridurre traffico e emissioni, dall’altro le criticità legate a sicurezza, vuoti normativi e concorrenza con taxi e NCC di Alessandra Marchetti







Le golf car elettriche stanno diventando una presenza sempre più diffusa nel cuore di Roma, trasformandosi da semplici mezzi per resort e campi da golf a vere alternative di mobilità turistica urbana. Tra Piazza Navona, Pantheon e le vie del centro storico, questi veicoli a zero emissioni vengono impiegati da hotel di lusso e operatori privati per accompagnare turisti alla scoperta della città. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la Regione Lazio starebbe valutando una proposta per riconoscere ufficialmente le golf car elettriche, inserendole in un quadro normativo finora poco chiaro. Attualmente, molti di questi mezzi circolano grazie a classificazioni ibride, spesso come quadricicli o addirittura autovetture elettriche, che consentono loro l’accesso alle ZTL e alle strade urbane. L’obiettivo delle istituzioni sarebbe quello di incentivare una mobilità sostenibile, riducendo l’impatto dei bus turistici e offrendo soluzioni più leggere e meno inquinanti per il trasporto nel centro storico. Tuttavia, dal 2026 anche le auto elettriche dovranno pagare per accedere alla ZTL romana, con costi che possono arrivare fino a 1.000 euro all'anno.

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