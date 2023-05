Salvini: "L'Europa deve lasciare liberi i singoli Paesi di decidere sul 2035"

L'intervento del titolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è avvenuto durante il convegno organizzato da Federmotorizzazione per discutere sullo stop alla vendita di auto termiche nel 2035, un'occasione nelle quale ha confermato le perplessità riguardo una transizione esclusivamente elettrica.

“La transizione va accompagnata ed è fondamentale che l’Europa lasci la libertà ai singoli Paesi di decidere come arrivarci" - ha commentato all'evento 'Mobilità 2035 tra ideologia e realtà', realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia -. "I tedeschi hanno combattuto per i carburanti a idrogeno, così come noi stiamo lottando per i biocarburanti perché siamo per la neutralità tecnologica".

Il rischio, secondo il titolare del MIT, è quello di dipendere totalmente dalla Cina dove "per produrre ciò che serve per inquinare meno in Italia aprono centrali a carbone".