Scomparse in dieci anni un milione di auto. Il dossier

È quanto emerge dai dati di LoJack, il sistema di recupero dei veicoli rubati (società del Gruppo CalAmp), che segnala come si riduca la percentuale di recupero delle auto rubate nel nostro Paese (38%), mentre cresce in maniera significativa il numero dei veicoli che, una volta sottratti, spariscono nel nulla. Nell’ultimo decennio, per esempio, sono scomparse 682mila auto, il resto sono moto, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti. Con il venir meno delle restrizioni alla circolazione, sono tornati ad aumentare sensibilmente i furti di veicoli (+25%). Fra le Regioni in cui spariscono più mezzi, la Campania al primo posto e al secondo il Lazio, subito dopo Puglia, Sicilia e Lombardia con l’83% dei furti nazionali. I dati dicono anche che trascorse le prime 24 ore le possibilità di rintracciare le auto si riducono al minimo.