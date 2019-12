Sconto Bollo auto 2020: indipendente da pagoPA, con domiciliazione -15%

In Lombardia tutti sanno, o dovrebbero sapere, che pagare il bollo auto tramite domiciliazione bancaria comporta uno sconto. La novità 2020, indipendente dal discorso nazionale pagoPA (sito App e PSP), è che aumenta lo sconto. Una notizia controtendenza, nel mare di negatività troppo citata da alcuni per la cara vecchia auto di proprietà. Il Consiglio regionale approva ed ecco l’aumento dello sconto dal 10% al 15%. Si applica al valore nominale del bollo auto e SUV per coloro che, in Lombardia, scelgono la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento.

È un avviso che perviene anche tramite lettera, normalmente, agli interessati. In ogni caso si può aderire anche online sul sito ufficiale della Regione rispettando i termini, che vincolano ad anticipare le scadenze segnalando i riferimenti bancari con margine: non si può domiciliare alla scadenza, ma approvare l’addebito sul proprio conto firmando un benestare con largo anticipo.

Perchè lo sconto solo in Lombardia

È questa dello sconto a riduzione di pagamento del bollo auto, in sostanza, un’agevolazione fiscale che l’Ente Locale offre agli automobilisti lombardi. Perché? Anche per disincentivare il mancato pagamento della cosiddetta tassa di circolazione (parecchio diffuso, insieme ai ritardi) e dare un supporto a chi invece la paga, sempre.

Perché con l’addebito anche scordandosene, i soldi da conto per il bollo vengono poi presi, ogni anno (e se non ci sono scatta magari la CMS in banca..). Non è proprio vero che ci sono "due mesi gratis" come sulla immagine di slogan stranamente usata dal sito della Regione, che lancia la campagna, ma lo sconto del 15% sul bollo auto parte subito, da gennaio 2020; e si parla di circa 5 milioni di euro, mica briciole.

Ovvio che i conti li fanno bene in Regione e se il modello funzionasse anche altrove (dipende da vari fattori, ndr) man mano altre zone d’Italia potrebbero applicare la riduzione favorendo gli automobilisti regolari nel pagamento bollo. Da vedere a questo punto chi per primo e di quale percentuale, potrebbe varare la nuova campagna locale di Sconto Bollo auto e SUV.

Messaggio fuorviante? Il 15% di sconto NON equivale esattamente a due mesi gratis di bollo. Un concetto relativo e deu numeri non uguali.... Ma è sempre un bel vantaggio per i lombardi

Dettagli adesione sconto Bollo auto

La domiciliazione del pagamento bollo auto prevede anche:

- una commissione di € 1,00 per l'addebito (le altre modalità di pagamento prevedono commissioni superiori)

- pagare sempre entro scadenza senza incorrere nelle sanzioni.

Possono aderire:

- persone fisiche residenti in Lombardia o iscritte all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), proprietarie di uno o più veicoli o locatarie (solo se il contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2017)

- le persone fisiche che intendono pagare per conto del proprietario/locatario di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.)

- le persone giuridiche, pubbliche e private, che risultino proprietarie o utilizzatrici per un numero non superiore a 50 veicoli, con le modalità indicate in questa scheda o, se proprietarie o utilizzatrici di un numero di veicoli superiore a 50, attivando il pagamento cumulativo, per il quale la riduzione resta del 10%.

Esclusi i mezzi pesanti. Questo il link per scaricare il modulo adesione inserendo già i propri dati e comprendere tutti i dettagli del caso, aggiornati.