Totem Automobili svela la "Zeal01": la GT Electric numero 18 va in California

Totem Automobili presenta la diciottesima vettura del suo programma GT Series: si chiama "Zeal01", è elettrica e costruita su commissione per un cliente californiano

Gli interni rappresentano una novità per la casa: è la prima volta che Totem introduce un abitacolo bicolore su una GT Electric . I rivestimenti sono in pelle Nappa blu medio e crema con cuciture a contrasto, abbinati a un tessuto pied-de-poule sviluppato con il supporto di una piccola impresa artigiana fiorentina. Tra le personalizzazioni richieste dal cliente figurano le mostrine laterali dei sedili in fibra di carbonio - sviluppati insieme a Sabelt - rivestite in pelle, i pannelli porta trapuntati, il cielo abitacolo in pelle con cuciture personalizzate e le pinze freno Brembo blu con scritta oro . Completano il quadro lavorazioni CNC dedicate.

La tinta esterna è una variante di "Azzurro Pervinca" sviluppata appositamente per questa vettura: una verniciatura metallizzata a triplo strato realizzata a mano, scelta per richiamare i toni delle coste della California. Il trim in oro satinato percorre sia l'esterno che l'abitacolo, mentre i componenti in fibra di carbonio con finitura opaca e trama romboidale - elemento distintivo della produzione Totem - completano la configurazione esterna.

Il costruttore veneto Totem Automobili ha svelato oggi a Treviso la GT Electric "Zeal01" , diciottesima vettura realizzata nell'ambito del programma GT Series e costruita interamente su piattaforma elettrica per un cliente privato californiano. L'intera configurazione - dall'esterno agli interni fino alle specifiche tecniche - è stata definita insieme al committente nel corso del processo di personalizzazione che Totem applica a ogni esemplare della sua produzione.

Tecnica e powertrain

La Totem GT Electric è una due posti con carrozzeria interamente in fibra di carbonio, incluse le porte rinforzate con fibra di aramide per la sicurezza passiva. Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio integrato con parti del telaio del modello originale e sottotelaio anteriore e posteriore in alluminio fresato CNC.

Il sistema di trazione è posteriore e fa capo a un'unità elettrica sviluppata da Italtecnica Engineering con potenza fino a 590 CV e 900 Nm di coppia, con inverter integrato e differenziale a slittamento limitato (LSD). Il sistema opera fino a 400V e 1.100A. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 2,9 secondi, con velocità massima limitata elettronicamente a 210 km/h. La gestione della potenza avviene tramite il sistema DNA, che offre tre mappature selezionabili dal conducente: D (Dynamic), N (Normal) e A (Advanced Efficiency).

Il pacco batteria è composto da 12 moduli omologati UN38.3 per una capacità complessiva di 81 kWh, alloggiati in una struttura in alluminio a nido d'ape per un peso contenuto in 352 kg. La ricarica AC avviene tramite presa Type 2 fino a 6,6 kW (monofase), mentre la ricarica rapida DC arriva fino a 90 kW su connettore CCS. L'autonomia dichiarata è di 400-500 km con guida a ritmo normale.

Le sospensioni sono a doppio braccio oscillante su entrambi gli assi, con bracci in alluminio billet e ammortizzatori ORAM — sulla Zeal01 il sistema è gestito elettronicamente con regolazione indipendente dell'assetto anteriore e posteriore. L'impianto frenante è firmato Brembo: all'anteriore pinze monoblocco a 6 pistoni con dischi da 355x32 mm forati e ventilati internamente, al posteriore pinze a 4 pistoni con dischi da 345x28 mm. Il sistema ABS dispone di 12 posizioni preimpostate selezionabili dal conducente.

Le dimensioni sono: 4.274,5 mm di lunghezza, 1.859 mm di larghezza, 1.316 mm di altezza, con un passo di 2.500 mm e un peso di 1.490 kg. Il vano bagagli posteriore ha una capacità di 165 litri. I cerchi sono in alluminio monoblocco da 18 pollici nei design "GTA" o "Millerighe", con pneumatici Michelin Pilot Sport 5S o Pilot Sport Cup 2. L'infotainment è in stile vintage con schermo da 3,5 pollici e supporto a Google Maps, DAB+, Bluetooth e USB. Il sistema audio è firmato Audio Development con due woofer da 165 mm e due tweeter sui montanti A.