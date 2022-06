Vicenza, rinnovata patente a signora di 100 anni

Ebbene sì, si chiama Candida Uderzo, classe 1922 e vive in provincia di Vicenza. All’età di ben 100 anni, le è stata rinnovata la patente, con scadenza quindi nel 2024, quando ne avrà 102. La signora dichiara, al Corriere del Veneto, di essersi recata in ospedale solo un’unica volta per un'ernia. Continua a muoversi in auto o in bici per andare a trovare la sorella e sembra che non ne possa fare a meno. La signora ha cominciato a marciare quando aveva poco più di 50 anni, subito dopo esser rimasta vedova “Andavo via con le mie amiche a marciare - dice - passavo un po’ di tempo in compagnia, tra chiacchiere e risate. Mi ha aiutato molto. Così quando sono andata in pensione mi sono iscritta al gruppo Laverda. E da quel momento non ho perso una domenica”.

Il figlio Gianni, dichiara di esser rimasto incredulo non appena ha saputo del rinnovamento della patente per la madre. Non tanto per lo stato di salute perfetta e capace di intendere e volere, ma perché solitamente a quell’età si decide di togliere la patente per evitare che qualche malore possa capitare alla guida.

La signora, quindi, potrà guidare ancora per un paio di anni, una storia che ha dell’incredibile per la sua età avanzata.