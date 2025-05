Voglia di Record: abbiamo fatto 1200 km con un pieno, e l'auto è una Jaecoo 7

Da Milano alla Puglia con un pieno: l'incredibile efficienza del SUV JAECOO 7. di Alessandra Marchetti







Un SUV cinese che promette oltre 1.200 chilometri di autonomia con un solo pieno di benzina ed elettricità: sembra un'utopia, ma la JAECOO 7 Super Hybrid lo rende possibile. Per mettere alla prova questa straordinaria promessa, abbiamo intrapreso un viaggio ambizioso da Milano fino all'estremo sud della Puglia, senza mai fermarci per rifornimenti. La JAECOO 7 (pronunciata "Jaik") rappresenta l'ambizioso ingresso nel mercato europeo del gruppo Chery, che con questo marchio punta alla conquista di una clientela esigente.

Un powertrain rivoluzionario: l'ibrido plug-in che cambia le regole Il cuore pulsante della JAECOO 7 Super Hybrid è il suo sistema propulsivo all’avanguardia: un ibrido plug-in che funziona sia in serie che in parallelo, con una configurazione tecnica che riesce a coniugare efficienza e prestazioni in modo sorprendente.

Il sistema è composto da un motore termico quattro cilindri turbo benzina da 143 cavalli, abbinato a due motori elettrici: uno principale di trazione da ben 204 cavalli e 310 Nm di coppia, e uno secondario da 136 cavalli che funge principalmente da generatore per ricaricare la batteria. Questa combinazione genera una potenza complessiva di 347 cavalli e una coppia di 375 Nm, valori decisamente importanti per un SUV che sfiora i 1.800 kg di peso. La batteria è di 18,3 kWh e può essere ricaricata dall'esterno, caratteristica assente sui modelli giapponesi.

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

Jaecoo 7 Super Hybrid

Autonomia elettrica e ricarica: un ibrido plug-in davvero versatile La nostra prova inizia con la batteria completamente carica, e i primi 100 chilometri vengono percorsi esclusivamente in modalità elettrica. L'autonomia elettrica dichiarata può arrivare a 120-130 km in ambito urbano, dove il motore elettrico lavora al massimo della sua efficienza. Ma la vera innovazione sta nelle opzioni di ricarica: oltre alla classica presa domestica (9 ore per un pieno) e alla ricarica in corrente alternata alle colonnine pubbliche (3 ore), la JAECOO 7 offre di serie la ricarica fast in corrente continua fino a 40 kW.

Con questa tecnologia, è possibile ricaricare la batteria dallo 0 all'80% in appena 30 minuti, ampliando notevolmente le possibilità di utilizzo in elettrico durante i viaggi più lunghi. La batteria utilizza la tecnologia al litio ferro fosfato, meno costosa rispetto agli ioni di litio e con una densità energetica inferiore, ma più robusta, duratura nel tempo e resistente al calore.

Nuova Jaecoo 7

Prestazioni e comportamento su strada: comfort e qualche compromesso La guida risulta molto fluida e silenziosa, in molti frangenti simile a quella di un'auto elettrica, soprattutto in ambito urbano dove il motore termico si attiva raramente. Lo scatto da 0 a 100 km/h dichiarato è di 8,5 secondi, un valore più che adeguato per un SUV di questa categoria, anche se la sensazione al volante è quella di avere a disposizione i 204 cavalli del motore elettrico piuttosto che i 347 del sistema complessivo.

A livello di sospensioni, la JAECOO 7 adotta uno schema sofisticato con McPherson all'anteriore e un sistema multilink a tre leve e mezzo al posteriore.

L'assetto risulta un po' rigido, soprattutto quando si affrontano buche o dossi a velocità sostenuta, mentre si comporta meglio nell'assorbire ostacoli importanti a bassa velocità. Lo sterzo è molto demoltiplicato e leggero, come ci si aspetta da un SUV familiare.

Interni della Jaecoo 7 Super Hybrid

Tecnologia e comfort: un abitacolo all'avanguardia I progettisti di JAECOO hanno centrato l'obiettivo di attrarre gli automobilisti europei puntando su una tecnologia di bordo all'avanguardia. L'abitacolo è dominato da due enormi display: quello centrale del sistema multimediale con diagonale di ben 14 pollici, montato in posizione verticale in stile Tesla, e il quadro strumenti da 10,3 pollici. Entrambi colpiscono per luminosità, contrasto e definizione, con caratteristiche al pari o superiori rispetto alla concorrenza europea.

Mancano purtroppo i comandi fisici, con l'eccezione di alcuni pulsanti sul tunnel centrale. Molto apprezzabile la possibilità di utilizzare Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless con visualizzazione a tutto schermo. L'equipaggiamento è completo, con clima automatico dotato di filtro per il PM2.5 e ionizzatore, sedili in pelle riscaldabili e ventilabili, e volante riscaldabile.

La plancia in stile Tesla della Jaecoo 7

Design esterno: personalità o ispirazione? Esteticamente, la JAECOO 7 si fa notare per un design piuttosto appariscente. Il frontale ricorda quello di una Volvo o di una Land Rover, così come la zona posteriore, non sorprendentemente, considerando che Chery collabora attivamente con Jaguar Land Rover (e farà la nuova Freelander). Le proporzioni sono comunque equilibrate per un SUV di segmento C, con una lunghezza di 4,5 metri che lo posiziona perfettamente nella categoria dei sport utility di medie dimensioni.

Il tetto panoramico in vetro, pur non essendo in soluzione unica a causa di un elemento portante centrale, è ampio e dotato di tendina integrata per ripararsi dal sole. Interessante notare come i progettisti cinesi siano riusciti a conciliare le esigenze di un SUV plug-in con un abitacolo ben abitabile, un pavimento piatto, una grande batteria e un enorme serbatoio di carburante da 60 litri.

Jaecoo 7 Super Hybrid