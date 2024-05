WRC24. 21° Rally Italia Sardegna. Caldaie in pressione

Dentro fino al collo. Rally compact vuol dire che non si perde tempo. Alghero teatro della festa per i giorni precedenti, l’Isola al Nord per la festa del WRC. Neuville tri-campeon all’attacco del Mondiale, Ogier eroe per gloria (e punti)

di Piero Batini







Alghero, 30 Maggio 2024. Avete presenti quello sbuffo o quel soffio di vapore liberatori emessi dalle vecchie locomotive o, semplicemente, dalla pentola a pressione? È vapore che si libera quando la pressione è alta, quando raggiunge un limite. Così è il 21° RIS, nato nel 2004, vinsero “Hollywood” Solberg e Subaru, per gli amici il Rally Italia Sardegna 2024. La macchina organizzatrice macina energie da tempo, e ora siamo al parossismo pre-evento: tutto è pronto, le caldaie sono arroventate, la pressione è al limite, gli appassionati hanno i manometri in zona rossa. È ora del soffio liberatorio della Gara, del Rally sesta prova del Mondiale WRC 2024. Ci siamo dunque, avanti tutta sui binari di uno schema nuovo, eppure collaudato, geniale.

Il Rally è alle ricognizioni, venerdì è shakedown e prima parte delle 16 speciali. Improvvisamente l’accelerazione è massima, Antonio & Co. hanno imposto un ritmo esaltante e forsennato, Tiziano ha dipinto una traccia di luce WRC sulla tela abbacinante della Sardegna di Giugno. Sapete cos’è. Non è facile, per noi sarebbe impossibile gestire 1.000 uomini, coordinarne le operazioni e i movimenti, sincronizzarli a un programma che non ammette alterazioni del tempo, altro che orologio svizzero! 1.000 uomini per 1.000 chilometri (pochi di più) del percorso totale Nord Nord-Ovest dell’Isola in Paradiso. 266.12 (Marco è precisissimo) i chilometri al crono per gli 87 Equipaggi iscritti e pronti, anch’essi caldaie al massimo, a partire.

Le Rally1 Hybrid sono 8. Otto soltanto. Una miseria. Meno male che il regolamento che ha inventato e imposto la balla dell’elettrico va scemando e che il 2025 porterà senz’altro una ventata di vitalità nuova. Ce n’è bisogno. Neuville con 111 punti è leader di Campionato, è anche il Campione in carica e in Sardegna ha vinto 3 volte, lo supportano Tanak, che ha un bisogno disperato non di soldi ma di vittorie e punti (è terzo a 79) e qui ha vinto nel 2022 e nel 2017, e Sordo, panchinaro ormai storico di Hyundai che meriterebbe ben altro, e in Sardegna ha già vinto due volte consecutive. Ogier torna da vero eroe emblematico del RIS, a furor di popolo (è di Toyota) con 4 tacche sul calcio di due fucili diversi. Il Sardegna è un Rally talmente bello che diventa l’obiettivo essenziale. Della credibilità di credenziali, vedi Evans, o di uno squarcio di vera gloria, vedi Fourmaux. La pletora di quasi 40 Rally2 è una finestra sull’aria fresca del futuro del WRC, e per i buongustai è il film che umanamente e obiettivamente più avvince.

Mercoledì e giovedì sono i giorni della festa di Alghero. Ricognizioni, verifiche, le vie della Città catalana animate dal sapore e dai profumi della tradizione (Gianni Il Prosciuttaio, pubblicità progresso personale), il Coro di Mores e gli autografi degli idoli. Ostia, siamo già dentro il RIS24 fino al collo! © Immagini – Rally Italia Sardegna, Toyota TGR-DAM, Red Bull Content Pool, Hyundai Motorsport, Ford M-Sport, WRC.com

Calendario WRC 2024 25-28 Gennaio. 92° Rallye Automobile Monte-Carlo 15-18 Febbraio. 71° Rally Sweden 28-31 Marzo. Safari Rally Kenya 18-21 Aprile. Croatia Rally 9-12 Maggio. 57° Vodafone Rally del Portugal 30 Maggio-2 Giugno. 21° Rally Italia Sardegna 27-30 Giugno. 80° Orlen Rajd Polska - Rally Poland 18-21 Luglio. Tet Rally Latvia 1-4 Agosto. 73° Secto Rally Finland 5-8 Settembre. 68° EKO Rally Acropolis Greece 26-29 Settembre-1 Ottobre. Rally Chile Biobio 31 Ottobre-3 Novembre. 2° Central Europe Rally* 21-24 Novembre. FORUM8 Rally Japan * Germania/Repubblica Ceca/Austria