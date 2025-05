WRC25 Portogallo D1. Questo Evans inizia a convincere [VIDEO]

Matosinhos, Porto , 15 Maggio. Il Rally del Portogallo , la prima edizione nel 1973, è uno degli eventi “originali” del WRC e rimane uno dei più caratteristici e amati. Centinaia di migliaia di fan accorrono sulle tappe del mito, vedi Fafe , Arganil e dintorni, per assistere ad azioni sempre da brividi. L'edizione di quest'anno registra la partecipazione più numerosa di Rally1 dal 2022, con 12 vetture. Elfyn Evans arriva all'appuntamento di Matosinhos, il quinto del Campionato, con un vantaggio di 43 punti grazie a un inizio di stagione pressoché perfetto. Il Rally del Portogallo apre una trilogia di gare su sterrato nell'Europa meridionale, dopo verranno l’Italia Sardegna e l’Acropoli . Toyota Gazoo Racing ha quattro vittorie su quattro Rally nel 2025 ed è imbattuta in Portogallo dal 2019. Sono la Squadra e la Macchina da battere . Di conseguenza un trampolino di lancio perfetto per i suoi Piloti. Evans in particolare , quest’anno.

Giovedì mattina è shakedown. Kalle Rovanperä è il più veloce dopo il primo e il secondo tentativo, infine secondo. Martjin Sesks, a sorpresa, è il più veloce al quarto lancio sui 5,7 chilometri del “test”, Rovanperä, Neuville e Ogier a ruota. Gli equipaggi si spostano poi a sud del parco assistenza vicino a Porto, verso la storica città di Coimbra per la partenza del Rally, e quindi sulla super speciale inaugurale Figueira da Foz, sulla costa. Evans è il più veloce sui 2,94 km del Super Special Stage, per la leadership iniziale davanti a Tanak e Ogier che hanno “staccato” lo stesso tempo. Per quel che vale, certo. Meno di tre chilometri sui 344 in totale del (relativamente) lungo impegno portoghese “spalmati” su 4 giorni e 24 prove speciali, tutte (o quasi) ormai mitiche. Toyota in livrea chiara, torna in scena Dani Sordo con una Hyundai Rally2.