Il poliziotto robotico che la fa multa in 20 secondi... a tutti [VIDEO]

Un nuovo sistema di realtà aumentata equipaggia gli agenti di polizia con tecnologie all'avanguardia per il controllo veicolare e documentale.

Recentemente, un video su YouTube ha presentato LaBGlasses, un innovativo sistema di realtà aumentata pensato per la polizia locale. Sebbene non sia ancora stato adottato ufficialmente, il dispositivo mostra un potenziale significativo per rivoluzionare le modalità di intervento degli agenti sul campo.

LaBGlasses è progettato per fornire agli agenti un accesso immediato a informazioni critiche senza distogliere lo sguardo dall'ambiente circostante. Grazie a questo sistema, gli agenti possono scansionare le targhe dei veicoli e accedere rapidamente a dati cruciali come la validità della patente di guida o lo stato assicurativo di un veicolo, semplicemente guardandolo. Questo consente un'efficienza notevole nelle operazioni quotidiane, riducendo i tempi di risposta e aumentando la sicurezza degli agenti.

Il dispositivo sfrutta la tecnologia AR per proiettare le informazioni direttamente nel campo visivo degli agenti, consentendo loro di rimanere completamente consapevoli del loro ambiente e pronti a reagire a qualsiasi eventualità. Il sistema si integra con database nazionali e locali, offrendo un accesso in tempo reale a informazioni aggiornate che sono fondamentali per il lavoro di polizia.

Nonostante le sue promesse, l'uso di LaBGlasses solleva questioni importanti riguardo l'accettazione e l'implementazione di tale tecnologia. La principale preoccupazione riguarda il carico aggiuntivo di dispositivi che gli agenti devono indossare, potenzialmente ingombranti e pesanti, che potrebbero influenzare la loro mobilità e comfort durante il servizio.