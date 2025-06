Con l'auto sulla scalinata di Piazza di Spagna: perché è così facile?

Dato che incidenti di questo genere possono avere anche conseguenze pericolossissime (pensate a cosa potrebbe fare un terrorista nell'ora di maggior affluenza di turisti) siamo andati a vedere se è così semplice eludere i controlli e scendere la famosa scalinata e - sopresa - non c'è alcuna barriera che lo impedisca, almeno fino ad un anno fa, data delle immagini di Google Street View . La strada carrabile di Piazza Trinità dei Monti ha una "diramazione" a sinistra che va a precipizio sulla scala e non ha alcuna protezione. Sembra addirittura che i piloncini di marmo pensati per impedire la sosta si interrompano proprio per lasciare lo spazio di passaggio ad un'auto, salvo che dietro il ciglio non c'è una strada ma una scala.

Le cose non vanno meglio dall'altro lato di accesso della scala, che vede tracciato un passaggio pedonale: anche in questo caso l'amministrazione comunale non ha pensato a soluzioni tutto sommato semplici (panettoni, archetti) per impedire che un'auto possa, per distrazione o imbecillità, improvvisarsi una fuoristrada. Oltre ad un potenziale pericolo, i costi della rimozione sono ingenti, per non parlare dei danni ai manufatti. A quando la prossima "discesa libera " a Piazza di Spagna?