Lamborghini Revuelto: ti diverti come un bambino di 5 anni [VIDEO]

Zayn, il figlio di Kenan Sofuoglu, a soli 5 anni e 128 giorni, ha già stabilito il record mondiale come il bambino più veloce, raggiungendo una velocità straordinaria di 312 km/h.

Per poter usare la supercar, Zayn ha dovuto essere adattato al sedile con un seggiolino per bambini e i pedali sono stati estesi per consentirgli di raggiungerli facilmente. Kenan ha trasmesso la sua passione per la velocità e il motorsport al giovane Zayn, che ha già iniziato a competere in gare di karting e motociclistiche.

La passione per la velocità sembra essere una caratteristica di famiglia, e Zayn sta già seguendo le orme del padre. Oltre a guidare la supercar, Zayn ha anche dimostrato la sua abilità facendo slittare le ruote posteriori della Lamborghini e mettendo in mostra l'impressionante potenza del motore V12 aspirato.