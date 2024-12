Dakar 2025. Agostino Rizzardi e Francesca Gasperi, Inviata Speciale

Come “Gerry”, anche Francesca Gasperi traghetta l’esperienza di Motociclista imbarcandosi sul buggy Centuri di Agostino Rizzardi. Per entrambi è una “prima” emozionante. Francesca sarà nostra Inviata Speciale

di Piero Batini







Verona, 17 Dicembre 2024. Dakar alle porte. Con una grossa novità “hybrid” in diversi sensi. Si parla di una Macchina, ma a bordo una motociclista. Si parla di Equipaggio, ma anch’esso è misto: Agostino Rizzardi, al volante, e Francesca Gasperi, alle note e alla strategia. È una novità assoluta, una pietra miliare nella storia della Dakar e… di una famiglia. Francesca, infatti e come tutti sapranno, è una Motociclista ma, evidentemente ispirata da Maurizio Gerini, ha voluto provare l’ebrezza del cross over, del passaggio dalle due alle 4 ruote. Entrando dalla porta principale, naturalmente, con un Pilota di caratura e un mezzo senza mezzi termini competitivo. Quel Buggy Century by SRT che è da qualche anno la spina nel fianco di Costruttori e Marche impegnati ai massimi livelli di Dakar e Rally-Raid.

Arabia Saudita, dal 3 al 17 gennaio, 9 mila chilometri da Bisha a Shubaytah. Il Direttore David Castera assicura che sarà una delle edizioni più dure degli ultimi anni, non solo per l’Empty Quarter o per la 48 ore Crono, per la Marathon o per i tre giorni nel deserto Rub’ al Khali. Questo è il “test” cui si sottopone l’Equipaggio del CountrysideWays Team a bordo del Century #260, per la prima volta insieme ma individualmente già con una larga esperienza alle spalle. Agostino Rizzardi, nella vita viticoltore e produttore dei nettari di pregio del Bardolino, Valpolicella e Soave, ha già due Dakar sul curriculum e un paio di dozzine di Rally ed avventure africane. Tra queste il Morocco Desert Challenge e il Rally di Libia. Alla Dakar Rizzardi è arrivato nel 2015 con gli “Elefanti del Deserto”, la categoria dei Camion, quindi ha partecipato alla Classic con una stupenda Porsche 911 Carrera 4 ex-Jimmy McRae del 1990. Francesca Gasperi ha declinato in ogni modo possibile l’esperienza di giornalista, fotografa e di Pilota esplorando ogni angolo di “inclinazione” del miracolo d’equilibrio della Moto, dalla pista alla strada dei viaggi, fino al culmine della partecipazione alla mitica Africa Eco Race 2023, un’esperienza chiave.

“Strumento” dell’avventura agonistica estrema di Agostino Rizzardi e Francesca Gasperi è il buggy Century 2WD, progettato e sviluppato specificamente per le rigide esigenze della Dakar. Telaio tubolare e carrozzeria in compositi, il Century è spinto da un motore V6 biturbo da 2,9 litri di derivazione Audi RS4, cambio Sadev a 6 rapporti, “esprime” 400 CV e si è già dimostrato perfettamente a punto e adatto per l’impegno cui è chiamato. Dal punto di vista “umano” e nel confronto con le forze primordiali della natura, è chiaro che l’Equipaggio è chiamato ad una prova limite, tuttavia sotto questo aspetto ci sentiamo particolarmente rassicurati: esperienze individuali così forti e sedimentate portano spesso all’esaltazione dello spirito di gruppo, cioè appunto… dell’Equipaggio.

"Il Rally Dakar non è solo una gara; è un viaggio che mette alla prova i limiti del corpo e dello spirito" – dice Francesca - "Ogni chilometro nel deserto è una prova di resistenza e tenacia, non solo contro gli avversari ma contro la forza primordiale della natura stessa." – ribadisce Agostino Rizzardi. Ah, un’ultima cosa: Francesca Gasperi sarà la nostra Inviata Speciale dalla Dakar Arabia Saudita 2025. Siamo nella mani della sua stupenda sensibilità e contiamo che ci porterà le immagini del suo cuore dal cuore della Dakar. In Bocca Al Lupo! © Immagini. ItalTrans, ASO Media, Red Bull Content Pool, DPPI, RallyZone, Ford, ItalTrans Media, Astara. Ford Performance, Dacia Media, Prodrive, Honda Monster