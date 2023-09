Extreme E 2023. È Sardegna, è Cupra, è Loeb Bis

L’Extreme E replica con uno dei richiami di cartellone più riusciti della sua giovane storia. Il Circuito di Agag torna a Capo Teulada, e Cupra “replica” offrendo di nuovo la performance di Sébastien Loeb sulla Tavascan. E non solo…

di Piero Batini







Capo Teulada, Sardegna, 12 Settembre. Quando lo spettacolo è grandioso e il successo strepitoso, registi e compagnie non possono opporsi alla richiesta, quando possibile, di mandare in scena le sue repliche. Ecco, l’onda dell’Island X Prix sensazionale, prima nella sua forma del debutto la stagione scorsa, e poi nella doppia data di Giugno, diventa l’onda lunga che si infrange ancora una volta sulla costa Sud-Ovest della Sardegna a Capo Teulada.

Il campo addestrativo delle Forze Armate, scenario davvero da sbarco, si ofre ancora una volta ad ospitare Island X Prix 7 e 8, le due date del calendario originariamente previste non si sa dove – Brasile? Stati Uniti? – in una soluzione senz’altro assennata e, oltre che collaudata, oltremodo spettacolare. Il tracciato originariamente impostato da Tiziano Siviero, infatti, è quanto di meglio si possa concepire per la battaglia delle Supercar Elettriche Odyssey 21 (e ormai, nella logica evoluzione, 22 e 23). Per quanto riguarda ambientazione contorno scenografico, poi, che ve lo dico a fare? Parliamo o no di Sardegna? Prepariamoci, dunque, a seguire il triplo e quadruplo episodio centro-mediterraneo della saga Extreme E nella sua forma più spettacolare e, tecnicamente, più probante.

E che cosa mancava per garantire allo spettacolo dell’agonismo silenzioso dell’Extreme E il massimo livello? Che non ci fosse il pericolo del pivello! E, dunque, qui entra in scena Cupra, nell’accezione specifica del Team Abt Cupra, che ha deciso di svenarsi per riportare in Sardegna l’icona del Motorsport che già aveva ingaggiato in sostituzione del diversamente impegnato Nasser Al Attiyah. È ancora Sébastien Loeb, dio del WRC nove volte Mondiale, che torna al volante della Tavascan XE, in coppia con l’affascinante Klara Andersson.

Non si sa bene dove sia impegnato Al Attiyah, verosimilmente nel suo cambio di progetto “dakariano” ma, visto che ormai il Principe del Qatar e il Re dei Rally si apprestano a lavorare in grande sintonia nella stessa “cooperativa” agonistica, non è escluso che, con grande beneficio per gli appassionati, abbiano deciso di offrirsi alternativamente all’attenzione dei fans.

Sabato 16 e Domenica 17, dunque, il grande spettacolo dell’Extreme E replica in Sardegna, nel grande Sud del Sulcis Iglesiente, grazie a Alejandro Agag e Cupra, e grazie al lavoro di ACI, Forze Armate e Regione Sardegna. Sébastien Loeb torna al volante a spingere avanti la Squadra: "È fantastico tornare con il team ABT CUPRA XE in Sardegna per altre due gare. Sono impaziente di incontrare Klara e il team di nuovo, perché l'ultima volta è stato moto bello. Non abbiamo ottenuto i risultati che ci aspettavamo e probabilmente meritavamo, quindi non solo faremo del nostro meglio ma cercheremo di vendicarci!".

L'Italia, o meglio la Sardegna in particolare, è una tappa ormai fissa nel calendario dell'Extreme E. L’Isola ha ospitato gare in tutte e tre le stagioni fin dall'anno inaugurale del campionato nel 2021. Ha già ospitato le gare 5 e 6 dell'Island X Prix in questa stagione. Senza dubbio la Sardegna è la località ideale per emozioni di tipo superiore. © Immagini Red Bull Content Pool - Xtreme E - Cupra Media – PB