Cresce il tricolore in F1: anche Garage Italia è partner di Sauber Alfa

Cresce la parte tricolore della Sauber, Alfa, in F1. Anche Garage Italia annuncia infatti la partnership con il team che riporta il Biscione nel circus iridato delle monoposto. Il logo Garage Italia compare sul casco di Charles Leclerc, ma tanto basta per farci sentire e vedere, qualche volta, il buon Lapo Elkann, già da tempo detentore di un Pass permanent omaggiatogli dalla precedente “amministrazione” e quindi volto noto, nei paddock.

“Correre in Formula 1 rappresenta il sogno di ogni pilota e posso solo immaginare l’intensità dell’emozione per ogni giovane talento. Da sempre credo nel dare l’opportunità ai giovani di dimostrare quanto valgono e sono convinto che i piloti dell’Alfa Romeo Sauber otterranno grandi successi. Entrare nel mondo della F1 al fianco dell’iconica Alfa Romeo, marchio a me molto caro, mi rende orgoglioso.” Spiega Lapo Elkann, Fondatore e Presidente di Garage Italia. Chissà quale nota di colore e stile potrà caratterizzare ulteriormente la squadra, già interessante per tutti gli amanti di Motorsport grazie al simbolo Alfa Romeo. Proprio il team bianco rosso è stato additato da Ivan Capelli come potenziale outsider della stagione 2018.

“Lavorare insieme ad un’azienda così innovativa sarà fonte d’ispirazione sia per i piloti sia per l’intero team. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare” dice Frédéric Vasseur, Team Principal.