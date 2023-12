Dal Tennis alla Formula 1: Jannik Sinner nominato testimonial da Stefano Domanicali

Jannik Sinner, dai più importanti campi di tennis del mondo, è stato nominato da Stefano Domenicali come nuovo testimonial della Formula 1 di Mara Giangregorio







Con il suo talento che ha lasciato senza parole in molti, il giovane Jannik Sinner ha conquistato il palcoscenico del mondo dello sport in Italia e non solo. Ha catalizzato un’intera nazione davanti alla televisione riportando sulla cresta dell’onda il tennis. Quella finale persa con Novak Djokovic rimarrà un punto in sospeso per l’altoatesino dai capelli rossi, ma la vittoria della Coppa Davis, battendo proprio il serbo, ha reso magica la prima di una lunga serie di parentesi italiane nel tennis contemporaneo. Il numero quattro della classifica ATP è ora pronto a conquistare anche un altro mondo: la Formula 1.

“Amico della Formula 1” si aggiungerà ai tanti appellativi che si potranno affibbiare a Jannik Sinner. È stato infatti nominato come testimonial della Formula 1 da Stefano Domenicali, CEO e Presidente della F1. Il suo amore per i motori non è sicuramente un segreto dato che l’altoatesino si diverte a correre sui Kart e guidare auto stradali. Con questo nuovo ruolo Sinner legherà i mondi del tennis e del Circus interagendo con i team e i piloti della massima serie, aumentando così gli appassionati, e presenziando ad alcuni Gran Premi. Jannik non sarebbe il primo dato che nel carso degli anni diversi sono stati i tennisti intravisti nei paddock di Formula 1: da Serena Williams, grande amica di Lewis Hamilton, a Roger Feder e Matteo Berrettini.