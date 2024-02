F1. Ecco le nuove tute della Ferrari che vestiranno Carlos Sainz e Charles Leclerc nel 2024

Mancano veramente pochissimi giorni alla presentazione della prossima monoposto del Cavallino Rampante. Infatti, martedì 13 febbraio verranno tolti ufficialmente i veli dalla SF-24 . Per ingannare l’attesa la Scuderia Ferrari ha deciso di mostrare al mondo, tramite i propri profili social, quelle che saranno le tute e i sotto tuta che Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno per questa stagione 2024 , ormai alle porte e che avrà il via con i test prestagionali che si terranno in Bahrain dal 21 al 23 febbraio.

Red, yellow and white. What. A. Sight. Introducing our new 2024 race suits ❤️💛 pic.twitter.com/XpoSVqHdC7

Il rosso, ovviamente, prevale sulle tute dei piloti, ma saranno presenti anche tocchi di giallo e rosso come "spoilerato" in alcune anteprime pubblicate sui social della Scuderia di Maranello nei scorsi giorni. Scappa subito all’occhio la scomparsa definitiva del nero, che ha caratterizzato le divise di Charles Leclerc e Carlos Sainz lo scorso anno. Questa stagione, invece, insieme all’immancabile base rossa, ci saranno dei sottilissimi inserti gialli e bianchi sulla parte anteriore e posteriore. La scelta cromatica riprende perfettamente i due sponsor che svettano sul petto dei piloti, ovvero Shell e Santander. Il retro mantiene la base rossa con i nomi dei piloti in evidenza colorati di bianco. La novità assoluta di questa divisa per il monegasco e il madrileno sarà il sotto tuta. Prevale il bianco soprattutto nella zona posteriore, con i numeri (il 16 e il 55) ben in evidenza, colorati di rosso con contorni gialli. Adesso non ci toccherà nient’altro che attendere la SF-24 con la sua livrea, che richiamerà quasi sicuramente il pattern cromatico presente sulle tute di Sainz e Leclerc.