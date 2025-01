F1. Enzo Ferrari: "Erano anni che Hamilton chiedeva di correre per noi. La sua età non ci spaventa. Leclerc è come Sinner"

Piero Ferrari parla dei retroscena dell'arrivo di Lewis Hamilton al Cavallino Rampante: dalla confronto con Sinner alle ripetute visite a Maranello

di Mara Giangregorio







Quando il primo febbraio dello scorso anno, alle ore 20:00 precise, la Scuderia Ferrari ha annunciato l’ingaggio di Lewis Hamilton la notizia ha diviso il mondo dei tifosi. C’è chi ha osannato il passaggio dalla Mercedes alla Rossa e chi, invece, resta dubitante in merito all’età del sette volte campione del mondo che ha da poco spento 40 candeline. "È integro, è in forma sia di fisico che di testa, e non mi pare proprio che l’età sia un problema. Ha accettato la sfida con enorme entusiasmo, quindi presumo sia sicuro delle sue possibilità” ha chiuso la discussione Enzo Lardi Ferrari, figlio del Drake.

Ma perché attendere così tanti anni per giungere a Maranello se Lewis Hamilton ha espresso, in occasione del suo primo giorno in sede, di star cercando questa opportunità da diversi anni? “Nel corso degli anni abbiamo parlato e scherzato, qua e là. Più volte mi ha manifestato il desiderio di correre con noi, ma lui era legato da vincoli con la Mercedes e noi altrettanto con i nostri piloti. Poi è arrivato il momento in cui sia Lewis sia noi abbiamo visto lo spiraglio per intavolare la trattativa. Ed è arrivata la firma” ha rivelato Enzo Ferrari ad Autosprint. “La prima volta venne da noi quando acquistò LaFerrari, era il 2014 e si soffermò parecchio in fabbrica per studiare come personalizzarla. Poi verso sera fece per salutarmi e gli chiesi se volesse fermarsi a cenare con me. Fu entusiasta, parlammo di auto ma non solo e scoprii una persona davvero gradevole, fuori dal comune. Eravamo al ristorante Cavallino, lui col cane. Tornò altre volte, parlando principalmente con gli incaricati della parte commerciale”.

Così, tra un bicchiere di vino emiliano e un piatto di tortellini, è nata una vera e propria amicizia tra il figlio del Drake e il sette volte campione del mondo, legati dal forte sentimento nei confronti dei motori e non solo. “Abbiamo sempre discusso un po’ di tutto, Lewis ha un ottimo ricordo di Lauda, come me. Ci manca, Niki è stato prezioso sia per Lewis sia per la Ferrari. Ma abbiamo affrontato tanti altri argomenti fuori dalle corse. Mi piace che Lewis non sia invasato solo di Formula 1 ma sappia che cosa succede nel mondo. E poi ha questa sensibilità per gli animali”. Non poteva, dunque, mancare al debutto in pista a Fiorano del #44. “C’era tutta la famiglia allargata. Ho scambiato due chiacchiere con suo papà, è una bella persona, ed anche lui è rimasto stupito dal calore di chi aveva atteso Lewis ai bordi della pista per ore”.