F1, GP Abu Dhabi 2022: vince Verstappen. Leclerc secondo

Nell'ultima gara della stagione 2022 di Formula 1 s'impone Max Verstappen : è stato il campione del mondo ad aggiudicarsi il Gran Premio di Abu Dhabi. Quella a Yas Marina è la trentacinquesima vittoria della carriera di Verstappen , la quindicesima stagionale nuovo record di successi in Formula 1. Alle sue spalle Charles Leclerc che grazie alla strategia ad una sosta è riuscito a diventare vice campione del mondo precedendo Sergio Perez , e a riportare il sorriso dopo i rumors degli ultimi giorni in casa Ferrari che conquista il secondo posto nella classifica costruttori. Dietro al messicano Carlos Sainz davanti a George Russell e Lando Norris, delusione invece per Lewis Hamilton che si è ritirato a pochi giri dalla bandiera a scacchi, così come Fernando Alonso alla sua ultima corsa con l'Alpine. Daniel Ricciardo saluta la McLaren tagliando il traguardo nono, mentre Sebastian Vettel lascia la Formula 1 chiudendo la zona punti.

Al via Verstappen si prende la testa della corsa davanti a Perez e Leclerc, mentre Hamilton supera Sainz seguiti da Norris e Russell. Leclerc e Sainz tentano subito di attaccare Perez e Hamilton che chiudono la porta, mentre Verstappen allunga. Sainz ci riprova con Hamilton che per difendersi taglia la chicane, ed è costretto a cedere la posizione per evitare una penalità. Hamilton ci mette un giro per superare Sainz, ma subito dopo alza il suo ritmo con lo spagnolo che si riavvicina e gli torna davanti nell'ottavo passaggio. Hamilton è in difficoltà e anche Russell che si era liberato di Norris lo passa e si lancia alla caccia delle due Ferrari. Leclerc che aveva faticato a tenere il ritmo delle Red Bull nelle prime fasi, inizia a guadagnare su Perez riducendo il gap ad un secondo al termine del quattordicesimo giro. Perez anche lui in crisi con le gomme e per evitare l'attacco di Leclerc torna ai box per il pit stop, ma rientra in pista nel traffico perdendo tempo per superare Vettel. La Ferrari non ne approfitta con Leclerc che allunga il suo stint, facendo la prima sosta anche dopo Sainz e Verstappen.

Il copione non cambia nella seconda parte di corsa, con Leclerc che ricomincia a ridurre il gap dalle Red Bull, e quando raggiunge nel 34° passaggio Perez, che come in precedenza per non farsi attaccare fa il pit stop. Il passo di Leclerc preoccupa anche l'ingegnere di Verstappen a cui chiede di gestire i cinque secondi di vantaggio ma soprattutto le gomme per cercare di andare fino in fondo, con Alonso che è costretto al ritiro nell'ultima gara con l'Alpine. Invece alle loro spalle Sainz non riesce a tenere il ritmo del compagno di squadra, e Hamilton si avvicina a Russell che nonostante la penalità non lascia passare il vicino di box. Soprasso che avverrà quando Russell fa la seconda sosta insieme a Sainz, invece Leclerc a causa dell'incidente fra Schumacher e Latifi perde due secondi da Verstappen. Perez con gomme nuove guadagna su Leclerc che trova un alleato in Hamilton, che nel 44° passaggio risponde al sorpasso del messicano. Perez passa Hamilton nel giro successivo e si lancia alla caccia di Leclerc, che come Verstappen continua a martellare sull'1.29 alto.

Il finale di gara regala emozioni con il duello a distanza fra Perez e Leclerc, ed un colpo di scena con Hamilton che per un problema al cambio è costretto al ritiro. Perez si avvicina a Leclerc riducendo il gap a 2.7, ma nel penultimo giro viene rallentato dai doppiaggi di Gasly e Albon. Invece il compagno di squadra Verstappen va a vincere la quindicesima gara stagionale, mentre Leclerc può respirare nell'ultimo giro e festeggiare la conquista del secondo posto della classifica piloti. Perez invece si deve accontentare del gradino più basso del podio davanti a Sainz, Russell, Norris, Ocon e Stroll. Ricciardo e Vettel salutano la Formula 1 completando la zona punti, precedendo Tsunoda, Zhou, Albon, Gasly, Bottas, Schumacher che nonostante la penalità di cinque secondi per l'inicidente con Latifi, taglia il traguardo alla sua corsa con la Haas davanti a Magnussen.