F1, GP Arabia Saudita 2022: vince Verstappen. Secondo Leclerc

A Jeddah al termine di una grande duello ad imporsi è Max Verstappen: ad aggiudicarsi il Gran Premio dell'Arabia Saudita, seconda prova del mondiale 2022 di Formula 1, è stato il campione del mondo. Quella a Jeddah è la ventunesima vittoria in carriera per Verstappen la prima stagionale, che ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Corsa tiratissima che ha regalato tanti colpi di scena come nelle qualifiche, decisa negli ultimi giri quando Verstappen al terzo tentativo ha superato Leclerc. Mercedes ancora lontana da Ferrari e Red Bull, con George Russell quinto, mentre Lewis Hamilton penalizzato dalla scelta del muretto di non farlo rientrare prima della chiusura della pit lane è decimo.

Gara che ha visto perdere subito uno dei protagonisti con Tsunoda che nel giro di formazione ha di nuovo i problemi avuti in qualifica, e non si schierava in griglia. Al via Perez difende la prima posizione davanti a Leclerc, mentre Sainz nel tentativo di superare il compagno di squadra rimane bloccato, con Verstappen che ne approfitta per prendersi la terza posizione. Perez prova ad andare in fuga fin dal primo giro, con Leclerc, Verstappen e Sainz che non riescono a tenere il loro passo. Alle loro spalle invece Russell passa Ocon, che poi dà vita ad una grande battaglia con Alonso che di cattiveria lo supera. La battaglia fra le due Alpine prosegue ad approfittarne è Bottas che passa anche lui Ocon, mentre Hamilton dopo dei primi giri difficili con le hard inizia a guadagnare posizioni ed entra in zona punti.

Iniziano i pit stop e Perez è il primo dei top team a fermarsi. Scelta che si rivelerà uno svantaggio per il messicano, perché al sedicesimo giro Nicholas Latifi va a muro e viene applicata la procedura della virtual safety car e poi entra in pista la safety car. Leclerc, Verstappen e Sainz ne approfittano per effettuare il cambio gomme. Al rientro in pista Leclerc è il nuovo leader dalla gara con Verstappen secondo, e Sainz che nonostante sia davanti a Perez, non viene lasciato passare dal pilota. Alla ripartenza va in scena un nuovo duello fra Leclerc e Verstappen, con il monegasco che accompagna fuori il rivale e dà lo strappo, mentre Perez lascia passare Sainz.

Dietro a Ferrari e Red Bull Hamilton supera Magnussen e si lancia all'inseguimento di Russell. In testa alla corsa fra Leclerc e Verstappen è una grande sfida fatta di giri veloci e settori fucsia, con Sainz che è l'unico a tenere il passo a differenza di Perez che perde contatto. La gara regala nuovi colpi di scena con Alonso, Ricciardo e Bottas che nel giro di pochi minuti sono costretti al ritiro, l'australiano e lo spagnolo fermandosi all'inizio della corsia dei box fanno applicare nuovamente la procedura della virtual safety car, con la direzione gara che decide di chiudere la pit lane.

La gara riparte nuovamente e mentre Hamilton penalizzato dall'indecisione della Mercedes fa il pit stop e deve rimontare di nuovo, Verstappen mette pressione a Leclerc dando vita al replay del Bahrain. Verstappen al 42° giro prende la scia e supera Leclerc, che come una settimana fa sfrutta la seconda zona drs per riprendersi la prima posizione. Leclerc dimostra ancora una volta una grande intelligenza tattica cercando nel passaggio successivo di far passare nell'ultima curva Verstappen, che per evitarlo è costretto al bloccaggio. Allora Leclerc prova a scappare di nuovo, ma Verstappen è scatenato e a tre giri dalla bandiera a scacchi conquista la leadership della gara, mentre Leclerc va lungo.

Leclerc però non molla e nel corso del penultimo giro è di nuovo vicinissimo a Verstappen ed è pronto a provare l'attacco nel dritto, ma la bandiera gialla per il ritiro di Alexander Albon lo costringe ad alzare il piede. Verstappen non lascia chance al rivale e può festeggiare la prima vittoria del 2022 riscattando il ritiro di Sakhir. Leclerc invece è costretto ad accontentarsi della seconda posizione, con la Ferrari che come in Bahrain piazza due piloti sul podio, con Sainz che vince il duello con Perez per il terzo posto, ma a fine gara viene messo sotto investigazione per non aver rallentato in regime di bandiere gialle.

Dietro a Ferrari e Red Bull taglia il traguardo Russell seguito da Ocon e Lando Norris. Completano la top ten Pierre Gasly, Kevin Magnussen e Lewis Hamilton che nel finale è riuscito ad acciuffare la zona punti. Chiudono la classifica del Gran Premio dell'Arabia Saudita, Guanyu Zhou condizionato da una brutta partenza e da varie penalizzazioni, le Aston Martin di Nico Hulkenberg e Lance Stroll.