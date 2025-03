F1. Qualifiche GP Australia 2025: dominio McLaren con Norris in pole davanti a Piastri. Disfatta Ferrari: Leclerc ed Hamilton in quarta fila

La F1 torna in pista per le qualifiche del Gran Premio d'Australia 2025, primo round stagionale: ecco la cronaca in diretta della sessione cronometrata dalle 06:00

La Formula 1 è tornata finalmente in pista per il primo appuntamento stagionale. Ad aprire le danze di questo mondiale, l’ultimo con l’attuale regolamento tecnico con le monoposto ad effetto suolo, è il Gran Premio d’Australia 2025 . A dominare le qualifiche di Albert Park è stata la McLaren con Lando Norris che ha conquistato la pole position davanti ad Oscar Piastri , terzo Max Verstappen . Disfatta per la Scuderia Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton solamente in quarta fila.

Alle 06:00 precise, mentre albeggia in Italia, la Formula 1 è scesa in pista per la prima sessione di qualifiche del Gran Premio d’Australia 2025 che apre ufficialmente la stagione 2025. Tutti i piloti si sono subito messi in fila per iniziare a inanellare i propri giri lanciati. Il primo a girare sul tracciato di Albert Park è stato Oliver Bearman che è però subito tornato ai box senza chiudere neanche un giro lanciato; per il pilota inglese un problema al cambio della sua VF-25 che è stata incidentata sia nelle FP1 che nelle FP3. A siglare il miglior tempo del Q1 è stato Lando Norris con un crono di 1:15.912 precedendo di un soffio George Russell e Max Verstappen. Quarto Charles Leclerc che chiude davanti ad Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Fernando Alonso e Jack Doohan. Undicesimo Pierre Gasly seguito da Isack Hadjar, Carlos Sainz, Lance Stroll e Gabriel Bortoleto che con un colpo di reni si salva dell’eliminazione. Fuori dal Q2 Andrea Kimi Antonelli nella sua prima qualifica in F1. “Abbiamo visto danni alla macchina di Kimi durante il suo secondo run. Questo ha causato una perdita di prestazioni per i suoi ultimi due giri purtroppo” ha fatto sapere la Mercedes. Eliminati anche Nico Hulkenberg, Liam Lawson, autore di vari errori nei giri lanciati, Esteban Ocon ed Oliver Bearman.

La seconda sessione di qualifiche è stata decisamente al cardiopalma. Dopo che a dettare il passo è stato Max Verstappen per i primi minuti a disposizione, a battere il tempo dell’olandese sono state le due McLaren con Lando Norris (1: 15.415) davanti ad Oscar Piastri. Quarto tempo per George Russell che ha preceduto le due Ferrari di Charles Leclerc, che si è lamentato questa volta del sottosterzo che nelle FP3 era stato il sovrasterzo, e Lewis Hamilton, autore di un testa coda sul finale del Q2. Concludono la top 10 Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Pierre Gasly. Eliminati Isack Hadjar, Fernando Alonso, Lance Stroll, Jack Doohan, finito nel traffico del compagno di squadra, e Gabriel Bortoleto che si è visto rovinare un buon giro per una sbavatura. Come per Antonelli, Aston Martin ha fatto sapere che anche Fernando Alonso ha avuto un danno al fondo della sua monoposto che gli è costato un calo di prestazione e dunque l’eliminazione.

Alla bandiera a scacchi del Q3 a conquistare la pole position del Gran Premio d’Australia, e dunque la prima pole della stagione 2025, è stato Lando Norris con un crono di 1: 15.096 che sugella un dominio McLaren insieme ad Oscar Piastri, secondo. Terzo Max Verstappen che precede George Russell, Yuki Tsunoda e Alexander Albon. Disfatta per la Scuderia Ferrari che non va oltre la quarta fila con Charles Leclerc in settima posizione e Lewis Hamilton alle sue spalle. Chiudono la top 10 Pierre Gasly e Carlos Sainz.