F1, GP Bahrain 2022: la cronaca delle qualifiche in diretta

Sale l'attesa per la prima qualifica della stagione a Sakhir, per capire quali siano realmente i valori dopo che sia nei test e nelle prove libere, le squadre non abbiano svelato il loro reale potenziale. Uomo da battere Max Verstappen che nelle FP2 e FP3 ha fatto la miglior prestazione, ed è deciso a cancellare le polemiche di Abu Dhabi partendo come un anno fa dalla pole position, e dimostrare di essere il favorito del mondiale.

Principale avversaria del campione del mondo la Ferrari, che vuole confermare di essere pronta dopo due anni difficili a tornare a lottare per il mondiale. In particolare Charles Leclerc che con la F1-75 punta a conquistare la pole come nel 2019, e a sfidare il suo grande rivale dai tempi dei kart. Proverà ad inserirsi nel duello Carlos Sainz ,che dovrà trovare quel feeling che non ha trovato nelle FP2 e FP3 con la macchina nel giro secco, per sfidare Verstappen e Leclerc.

Uno dei temi delle qualifiche di Sakhir è se la Mercedes è veramente la terza forza del campionato, o come è sembrato nelle FP3 riducendo il distacco dalle Red Bull e Leclerc, ha bleffato nei test e nelle prove libere. Lewis Hamilton dopo un Venerdì difficile oltre a cercare di battere subito Verstappen, deve tenere dietro un George Russell che ieri e nella terza sessione di prove libere è stato più veloce del compagno di squadra.

Si annuncia una grande battaglia per accedere in Q3, con Fernando Alonso che cerca conferme sui passi avanti fatti dall'Alpine con gli aggiornamenti. Stesso obiettivo per i motorizzati Ferrari protagonisti Venerdì e questa mattina, con Valtteri Bottas e Mick Schumacher decisi a far iniziare alla grande la stagione di Alfa Romeo e Haas. In cerca di risposte anche la McLaren che dopo gli ottimi test del Montmelò, dalla scorsa settimana è in difficoltà sul circuito di Sakhir, con Lando Norris e Daniel Ricciardo che cercheranno almeno a stare nelle prime dieci posizioni.

Puntano a superare il taglio in Q2 anche Pierre Gasly il più veloce nelle FP1, Esteban Ocon lontano dalle prestazioni di Alonso Venerdì, Kevin Magnussen subito molto veloce con la Haas, nonostante il poco tempo avuto a disposizione per provare la macchina. Invece Lance Stroll e Nico Hulkenberg non dovranno far sentire in casa Aston Martin l'assenza per la positività al Covid, di Sebastian Vettel.

Le qualifiche scatteranno alle 16.00 ora italiana