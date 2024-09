F1. GP Baku, la gioia della prima volta per Colapinto e Bearman: arrivano anche le congratulazioni di Hamilton

Franco Colapinto ed Oliver Bearman, nel loro secondo weekend completo in Formula 1, compiono il miracolo raggiungendo la zona punti. Arrivano le congratulazioni anche di Lewis Hamilton

di Mara Giangregorio







La notte è giunta sulla città di Baku, sede del diciassettesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Cala il sipario anche sul Gran Premio d’Azerbaijan 2024, una gara dove a vincere sono stati i giovani. Non solo quelli presenti sul podio, Oscar Piastri, Charles Leclerc e George Russell, ma anche i due rookie che hanno concluso in zona punti. Alla sua seconda gara in massima categoria, Franco Colapinto ha portato la Williams in ottava posizione, mentre Oliver Bearman, che abbiamo già visto in azione a Jeddah, ha concluso il suo primo weekend completo “nel mondo dei grandi” sostituendo lo squalificato Kevin Magnussen e raggiungendo la decima posizione al traguardo. A loro due le congratulazioni anche di Lewis Hamilton.

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

“Ho raggiunto i punti ma non credo li meritassi veramente – ha commentato Oliver Bearman al termine della gara ai microfoni della Formula 1- È stata una gara abbastanza complicata perché sono stato anche molto prudente nel mio primo stint perché perdevo leggermente il posteriore. Nella seconda parte le cose sono andate meglio anche se ho perso del tempo rimanendo nel traffico. Con l’aria sporca ogni volta che cercavo di superare perdevo del grip, ma quando ho avuto via libera il passo era buono. Non c’è stato un vero e proprio ordine di scuderia nel lascia passare Hulkenberg ad un certo punto; semplicemente ero più lento di lui e quindi mi ha sorpassato, anche se questa è una strategia dolorosa per me. Toccava a me trovare nuovamente velocità”. Il diciannovenne britannico, membro della Scuderia Ferrari Driver Academy, che rivedremo in pista a novembre con la Formula 2 in Qatar, ha scritto una pagina di storia della F1, diventando il primo pilota a conquistare dei punti per due team diversi nella stessa stagione. Sei lunghezze a Jeddah al posto di Carlos Sainz in Ferrari, ed un solo punto al posto di Kevin Magnussen in Haas.

“È fantastico aver conquistato punti – ha aggiunto anche Franco Colapinto - Sono veramente felice ed orgoglioso del team per quello che siamo riusciti a conquistare insieme. È una vera e propria delizia poter ripagare il lavoro che hanno fatto e questi punti aiuteranno molto nella classifica costruttori. È il mio secondo weekend in Formula 1 e portare a casa dei punti non è scontato, un risultato incredibile. Continueremo così fino alla fine della stagione. Questo è un sogno che diventa realtà per me ed avere anche la mia mamma nel box a festeggiare è molto emozionante. Lo vedo solamente come un punto d’inizio perché ci sono ancora molte gare e questo mi motiva molto”. Per lui sarà importante mostrare al meglio il suo talento perché si sta giocando la possibilità di restare in Formula 1 anche il prossimo anno. Licenziamento prematuro di Logan Sargeant, in attesa dell’arrivo di Carlos Sainz nel 2025, ha permesso al mondo intero di scoprire il giovane argentino che si aggiunge alla lista di Mattia Binotto per i possibili candidati al secondo sedile in Sauber che diventerà poi ufficialmente Audi nel 2026.