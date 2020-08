F1, GP Belgio 2020: la cronaca delle qualifiche in diretta

La Formula 1 è pronta ad uno degli esami più difficili dell'anno, quello all'Università del motorsport, Spa-Francorchamps. Le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2020 saranno le ultime in cui sarà possibile impiegare il famigerato party mode, la mappatura extralarge che consente alla Mercedes W11 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas di schizzare come un missile sul giro secco. Nelle prove libere del venerdì le Frecce nere si sono dimostrate meno implacabili del solito, ma quel fulmine di guerra di Max Verstappen non avrà affatto vita facile nella lotta per la pole position.

Anche perché c'è un fattore da non sottovalutare: la Mercedes nelle FP2 ha optato per un assetto con un carico aerodinamico maggiore rispetto alla concorrenza. Possono permetterselo, naturalmente, visto che l'implacabile power unit Mercedes consente al team di Brackley di potersi concentrare sulla performance nel settore più guidato, il secondo. Ma si tratta anche di una scelta che porterebbe i suoi frutti nel caso, più che probabile, che il resto del weekend di gara sia condizionato dalla pioggia. E in questo caso, la mente ritorna alla sontuosa pole position di Lewis Hamilton sul bagnato in Stiria.

Pure in caso di maltempo, insomma, Hamilton se la cavicchia, per usare un atroce eufemismo. Ma anche Max Verstappen sa essere micidiale sul bagnato. E una qualifica funestata dalla pioggia spariglierebbe le carte in tavola pure nel serratissimo pacchetto di centro classifica, con la Renault subito velocissima al venerdì con Daniel Ricciardo, e con un'agguerrita Racing Point, che a Spa è competitiva dai tempi in cui si chiamava ancora Force India. Potrebbe esserci di che divertirsi, insomma, contando anche che c'è una possibilità che domani si corra sull'asciutto: trovare un compromesso sensato a livello di assetto diventa così ancora più difficile, viste le incognite che aleggiano.

Ma il vero psicodramma è quello di casa Ferrari: il Cavallino Rampante è diventato un timido ronzino, che non solo non è veloce, ma è pure difficile da domare. Merito, si fa per dire, dell'assetto da tutto per tutto adottato alla ricerca matta e disperatissima di velocità di punta. Una configurazione a bassissimo carico, quella vista nelle libere di ieri, che ha reso la SF1000 inguidabile nel secondo settore, dato il retrotreno scomposto in ingresso di curva. Un rodeo avvilente, sia per i tifosi della Rossa, che per chi deve metterci la faccia in pista.

E così il disastro è stato assicurato, con distacchi abissali dalla concorrenza. Ma c'è pure di peggio: con un setup del genere, in caso di pioggia sarebbero stati dolori ancora più lancinanti. Per questo la Rossa ha aggiustato leggermente il tiro nelle FP3, ma il risultato non è cambiato, anzi: è notte fonda, pesta, per la scuderia di Maranello. A Charles Leclerc e a Sebastian Vettel restano così solo le briciole. Il rischio concreto è quello di non passare il taglio della Q1 con nessuno dei due piloti, visti i dati di stamani. 1,9 secondi di distacco da Hamilton nelle FP3 per il primo classificato della Rossa, Leclerc. E i tempi sul passo gara sono tutt'altro che incoraggianti.

Le qualifiche prenderanno il via alle 15.00.