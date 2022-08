F1, GP Belgio 2022: la cronaca delle qualifiche in diretta

A tre settimane dal Gran Premio d'Ungheria, la Formula 1 è tornata in pista a Spa, dove fra poco si disputeranno le quattordicesime qualifiche della stagione, le quali potrebbero vedere chi fa la pole non partire dalla prima posizione domani. Infatti i due protagonisti della prima parte di campionato, Max Verstappen e Charles Leclerc, entrambi per la sostituzione della power unit partiranno dal fondo della griglia, e bisognerà vedere se faranno tutte le qualifiche, per cercare di prendere il via davanti al rivale. Verstappen è partito forte dominando le FP2, con una Red Bull che ha dato una prova di forza con il nuovo telaio che ha alleggerito la RB18, ed è determinato in quella che è la sua seconda gara di casa, ad andare alla caccia della seconda pole di fila in Belgio. Invece Leclerc unico a contenere il distacco nella seconda sessione, nelle FP3 è andato a muro mentre tentava di migliorarsi, viste le difficoltà della Ferrari con le basse temperature, avrà bisogno di tutto il suo talento nel giro secco, per dimostrare a Verstappen che non si è ancora arreso, e vuole riaprire la corsa per il titolo.

Le penalizzazioni di Verstappen e Leclerc, sono una grande occasione per i loro compagni di squadra, ed in particolare per Carlos Sainz, che per cogliere questa chance deve provare ad inserirsi come ha fatto nelle ultime qualifiche, nel duello, e battere Sergio Perez che nelle FP3 ha colto il miglior tempo e vuole superare il momento difficile tornando in pole. Sessione molto importante anche per capire se la Mercedes come era convinta quando è stata introdotta la TD32, può annullare il gap da Red Bull e Ferrari. Hamilton sia Venerdì dove ha faticato nel giro secco e nel long run, che nelle FP3 dove è finito fuori dalla top pen, in crescia invece George Russell che ha fatto un passo in avanti e spera come in Ungheria di migliorare ancora, per lottare nuovamente per la pole.