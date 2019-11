F1, GP Brasile 2019: la cronaca della gara in diretta

Dopo tante polemiche per le sue dichiarazioni in merito alla liceità del motore della Ferrari, Max Verstappen si è preso la scena in pista ad Interlagos, ottenendo la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula 1. La seconda partenza al palo di Verstappen in carriera assume un significato statistico importante, perché è la prima ottenuta in terra carioca da un motorizzato Honda dai tempi della leggenda Ayrton Senna. A Verstappen, però, importerà sicuramente di più fare bene in gara, su un circuito che da sempre esalta le sue qualità.

Accanto a lui, ironia della sorte, ci sarà proprio una Ferrari, quella di Sebastian Vettel. Dopo la débâcle di Austin, la Ferrari sembra aver ritrovato la velocità sul rettifilo, soprattutto sul giro secco; il modo migliore, questo, per mettere a tacere le malelingue sul possibile apporto del sistema di controllo del flussometro su cui la FIA aveva emesso una direttiva tecnica prima del GP degli USA. Qualcosa però manca ancora sul passo gara, e Vettel si troverà di nuovo ad avere un vantaggio di posizione in partenza su avversari che possono tuttavia contare su un ritmo in corsa migliore.

Avversari come Lewis Hamilton, che scatterà dalla terza posizione della griglia. Hamilton, neo sei volte campione del mondo, in gara potrà sfruttare l'ottimo passo della sua Mercedes W10 per tentare l'assalto alle posizioni più nobili del podio. Con il suo suggestivo casco omaggio all'idolo di sempre, Ayrton Senna, e al Brasile che lo ospita in questo fine settimana in pista, Hamilton cercherà di incrementare ulteriormente il bottino di vittorie stagionali, al momento a quota dieci: un campione vero, dopotutto, non smette mai di avere fame di successo.

Charles Leclerc scatterà dalla quattordicesima posizione ad Interlagos

Sarà invece in salita la gara di Charles Leclerc, il quale, pur avendo ottenuto il quarto posto nelle qualifiche dovrà retrocedere di dieci posizioni in griglia per la sostituzione sulla sua SF90 dell'unità endotermica della power unit. Leclerc a dire la verità nella Q3 ha pasticciato, commettendo un errore che gli ha impedito l'assalto a posizioni più nobili; questo dopo le ottime premesse mostrate nella Q2, quando il monegasco si era fatto vedere centrando la qualificazione con le gialle con un tempo monstre. Vista la sanzione, però, poco cambia: per Leclerc si sarebbe comunque prospettata una rimonta.

Gli ingredienti per una gara interessante, insomma, ci sono tutti: con i giochi per il mondiale ormai conclusi, poi, ognuno cercherà il tutto per tutto. Tra chi ha una possibiltà di ben figurare troviamo Pierre Gasly, ottimo settimo in qualifica con la Toro Rosso, scuderia che lo ha confermato anche per la prossima stagione. Convince anche la Haas: dopo una stagione travagliata e altalenante, il team americano ha piazzato entrambi i piloti nella top ten. Corsa in salita, invece, per Carlos Sainz: lo spagnolo della McLaren ha accusato un problema al motore nella Q1 e partirà dal fondo dello schieramento.

La gara prenderà il via alle 18.10 italiane.