F1. Hamilton giù dal podio a Silverstone: “SF-25 instabile, dobbiamo migliorare. Almeno so cosa non voglio ritrovare nella prossima macchina”

Non è il risultato che Lewis Hamilton sperava di ottenere davanti al suo pubblico. Nel Gran Premio di Gran Bretagna 2025 , il sette volte campione del mondo ha chiuso in quarta posizione, mancando il podio a Silverstone per la prima volta negli ultimi dieci anni. Una gara complicata, segnata da decisioni strategiche non sempre azzeccate e da una SF-25 ancora lontana dall’essere la monoposto che Hamilton vorrebbe guidare.

Le difficoltà maggiori sono arrivate nel momento cruciale del passaggio alle gomme da asciutto , con la pista in condizioni miste. “ Il tempismo del pit stop era quasi corretto, ma è stato molto complicato il rientro : lì ho perso un sacco di tempo. Ho avuto problemi in curva-3, curva-9 e curva-11. La macchina non ha stabilità, in ogni curva c’è sempre una sbandata, non riesce a stare ferma ”.

Hamilton non ha nascosto la frustrazione per il comportamento della sua monoposto, che continua a soffrire nei tratti più lenti: "Nelle curve a bassa velocità è molto difficile farla girare, e anche trovare il bilanciamento non è semplice. Dobbiamo lavorare per avere una macchina più stabile".

Nonostante la delusione, Hamilton prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo comunque portato a casa buoni punti. Ora testa alla prossima gara, sperando in un risultato migliore. In questo weekend ci sono state anche cose positive: penso alle prove libere, dove ero molto più soddisfatto del bilanciamento sull’asciutto, e anche in qualifica eravamo molto più forti. Mi sentivo a mio agio con la direzione di assetto scelta, anche se forse non era quella più adatta per queste condizioni".

Infine, uno sguardo al futuro e al lavoro da fare in fabbrica: “Anche da gare difficili come questa puoi imparare tanto. Penso di sapere bene cosa spiegare al team su ciò che non voglio ritrovare nella prossima macchina".