F1. GP Brasile 2024: qualifiche di Interlagos ufficialmente rinviate a domani per la pioggia

La Formula 1 si era preparata per tornare in pista per le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2024, ma la pioggia ha fatto rinviare a domani la sessione cronometrata

Il viaggio della Formula 1 in Sudamerica prosegue a gonfie vele anche se sta per volgersi al termine perché siamo già giunti alle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2024 , ventunesimo appuntamento stagionale. La pioggia copiosa che è caduta sul tracciato di Interlagos ha fatto però slittare l'inizio della sessione cronometrata dalle 19:00 alla giornata di domani.

F1. Qualifica GP Brasile: cronaca LIVE

20:53 - La FIA sta valutando a che ora mettere in programma le qualifiche domani, giornata in cui è comunque prevista pioggia

20:45 - Qualifiche ufficialmente rinviate a domani

20:32 - Laurent Mekies: "Se non dovessero corrersi le qualifiche, né oggi né domani, il regolamento non spicifica chiaramente quale sarà il criterio per la griglia. Storicamente fanno fede le FP3, ma essendo weekend Sprint non sappiamo come la gestiranno gli Steward"

20:30 - Slitta ulteriormente alle 21:00

20:25 - Tra sette minuti previsto l'ultimo aggiornamento

20:17 - Orario previsto alle 20:45

20:15 - Anche Horner concorda con Vasseur: "Molto sorpreso se si dovessero disputare le qualifiche oggi"

20:02 - Orario stimato alle 20:30

19:47 - Aumenta l'intensità della pioggia, maggiori aggiornamenti alle 20:15

19:30 - Le qualifiche avranno inizio alle 20:00

19:25 - Medical Car in pista per comprendere le condizioni e decidere se e quando disputare le qualifiche

19:17 - La pioggia inizia a scemare leggermente

19:06 - Nel caso in cui non si dovessero disputare le qualifiche, a seconda della discrezione del direttore di gara, a determinare la griglia di partenza saranno le Sprint Qualifying o l'ordine d'arrivo della Sprint

19:00 - Ritardata alle 19:45 la decisione della FIA in merito alle qualifiche

18:43 - La FIA autorizza i team a chiudere le porte dei loro garage per via della pioggia copiosa che sta scendendo sulla pista di Interlagos. Al momento l'inizio delle qualifiche è stato posticipato. Alle 19:00 ci saranno maggiori aggiornamenti

18:37 - Frédéric Vasseur prospetta che la Federazione decida, data la pioggia che non accenna a diminuire, di far slittare direttamente a domani le qualifiche