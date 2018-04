F1, GP Cina 2018: la cronaca della gara in diretta

La corsa minuto per minuto

08.10 La tensione sale: al via il giro di formazione

La Rossa ruggisce in quel di Shanghai: i due piloti della Ferrari, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, sono stati protagonisti di una lotta serratissima per la pole position. A spuntarla, per soli 87 millesimi, è stato il tedesco, che prenderà così il via del Gran Premio di Cina davanti a tutti. La superiorità della Ferrari sul giro secco è stata schiacciante: Bottas e Hamilton, gli inseguitori più vicini, hanno rimediato un distacco di oltre mezzo secondo. Per Vettel e Raikkonen, che per il primo stint hanno scelto le gomme soft, così come i due portacolori della Mercedes, l'obiettivo è la doppietta mancata a Sakhir.

La Mercedes, dal canto suo, non starà a guardare. Lewis Hamilton, dopotutto, è un vero specialista della pista di Shanghai: qui ha vinto ben cinque volte, l'ultima delle quali lo scorso anno. Non sarà facile ripetersi, però: Hamilton scatterà dalla seconda fila, accanto a Valtteri Bottas, che lo ha battuto in qualifica. I piloti di testa hanno tutti optato per la stessa strategia, che li vedrà impegnati in pista con le soft nel primo stint, a differenza della concorrenza, al via con le ultrasoft. Il passo gara della Mercedes sembra buono, ma la concorrenza sembra serrata.

La Red Bull, infatti, ha mostrato un ottimo ritmo nei long run, e, soprattutto, la RB14 sembra essere molto delicata con gli pneumatici, riuscendo a degradarli meno velocemente rispetto alla concorrenza. Questo è vero soprattutto con le ultrasoft, decisamente performanti ma al contempo soggette ad un degrado piuttosto rapido. Max Verstappen e Daniel Ricciardo, al via dalla terza fila, punteranno a rifarsi delle ambasce di settimana scorsa, con il doppio ritiro pochissimi giri dopo l'inizio della corsa. Verstappen e Ricciardo avranno una strategia diversificata rispetto a quella di Ferrari e Mercedes: avendo ottenuto il miglior tempo con le ultrasoft nella Q2, scatteranno proprio con questa mescola.

Più indietro, Renault e Haas continuano a dimostrarsi capaci di entrare nella top ten. Sia Nico Hulkenberg che Carlos Sainz hanno passato il taglio della Q2, così come Romain Grosjean, che ha strappato l'ultimo posto nella Q3 proprio al compagno di squadra, Kevin Magnussen. La possibilità di raccogliere punti preziosi in ottica costruttori sembra più che concreta per le due scuderie più quotate a confermarsi best-of-the-rest in questa prima parte della stagione 2018.

Dopo l'exploit in Bahrain, con lo splendido quarto posto di Pierre Gasly, la Toro Rosso ha deluso nelle qualifiche di Shanghai: Brendon Hartley ha chiuso la sessione in quindicesima posizione, mentre Gasly non ha nemmeno passato il taglio della Q1. Il francese ha imputato le sue difficoltà sul giro secco al cambio di assetto perfezionato tra le FP2 e le FP3: in ogni caso, la scuderia di Faenza non ha mostrato il passo per un posto al sole nella Q3. Fuori dai primi dieci anche i due piloti della McLaren, Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne.

La gara prenderà il via alle 08.10 italiane.