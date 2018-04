F1, GP Cina 2018: le ricette di Guerini

Ci siamo lasciati dall’ultimo Gran Premio con un arrivederci, eccoci di nuovo qua. Con un'altra stagione sulle spalle e con questa fanno 26 anni che sono presente nel circo iridato. Molte volte mi chiedo come ho fatto a rimanere tutti questi anni in Formula 1.

Tutte le persone che guardano la Formula 1 si domandano come sarà il mondo visto dall’interno del circus. Ogni squadra è composta da svariate persone: meccanici, tecnici, responsabili logisti, dottori, addetti stampa, responsabili marketing, team manager, ingegneri, e per ultimo cuochi e camerieri.

Rispetto a quando iniziai, molte cose sono cambiate: i vari motorhome ora sono quasi appartamenti, messi in un grande giardino uscirebbe un bellissimo villaggio. Tutti i motorhome hanno la cucina, grande o piccola che sia, va in base alla grandezza del motorhome.

Naturalmente le squadre più blasonate hanno le cucine più confortevoli, e partendo dalle più piccole ci lavorano di media 4 persone fino ad un massimo di 11 se non di più. Il nostro lavoro non è come nei comuni ristoranti, quando arriviamo, oltre al montaggio del motorhome c’è il montaggio del materiale cucina, sala frigoriferi, macchine caffe.

Nei giorni prima dell’arrivo in circuito, io comincio ad effettuare le ordinazioni, di solito alla Metro, o nei supermercati della zona. Non in tutti paesi del mondo riusciamo ad trovare tutti i prodotti, noi utilizziamo prevalentemente prodotti italiani. Dai miei primi anni, ho fatto nottate in bianco per cercare i prodotti, c'erano pochi importatori.

Oggi a distanza di tempo, molte cose sono cambiate, i prodotti principali, italiani e non, si trovano in tutto il mondo. Il servizio all’interno dei team, si svolge come in un ristorante normale: le ore di lavoro sono tante, si parte dalle colazioni, pranzi e cene. Un ciclo continuo insomma che non ti permette di staccare un attimo.

Ognuno di noi ha un suo ruolo, per quanto riguarda il servizio e le varie preparazioni quotidiane. Oltre al team, ci sono molti ospiti, giornalisti, fotografi, molti di essi sono fissi, altri si aggregano ad altri team.

RICETTA DI OGGI:

TARTARE DI TONNO

Tagliate il tonno in piccoli quadratini, metteteli tutti in una ciotola ed aggiungete avocado, succo di limone, sale, pepe ed olio. Aggiungete in ultimo l'erba cipollina tritata amalgamate gli ingredienti delicatamente e lasciate riposare in frigo per 2 ore. Utilizzate il coppa pasta per formare la vostra tartare di tonno direttamente nei piatti e portate in tavola.

Dosi per 4 persone