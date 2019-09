F1, GP Italia 2019: la cronaca delle qualifiche in diretta

Le qualifiche più attese dell'anno per i tifosi della Ferrari, quelle del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, sono alle porte, per cui la domanda è d'obbligo: chi otterrà la pole position? Sulla carta alla vigilia sembra proprio che la favorita sia la Rossa: la filosofia della SF90, votata alla rapidità sul rettifilo, si sposa benissimo con le caratteristiche del tempio della velocità brianzolo. Grazie a soluzioni dedicate, come l'ala posteriore ancora più scarica rispetto a Spa, Sebastian Vettel ha suonato la carica nelle libere 3 di stamattina, dopo gli exploit di Charles Leclerc ieri.

Se si tratta di performance sul giro secco, però, non si può certo escludere dai giochi Lewis Hamilton, il recordman assoluto di partenze al palo in Formula 1, sempre pronto a tirare la zampata vincente al sabato. C'è poi un fattore importante da considerare a Monza, quello del gioco delle scie. Sfruttare la scia perfetta di chi si trova immediatamente davanti a Monza può portare ad un vantaggio fino a sette decimi.

Certo, perfezionare una strategia del genere con il compagno di squadra non è facile neanche per il pilota più esperto, ma chi dovesse riuscirvi avrebbe un vantaggio notevole sulla concorrenza. Una cosa è sicura, comunque: in qualifica si vedrà una competizione per evitare di essere il primo della fila a cogliere il tempo, anche se il direttore di gara, Michael Masi, ha minacciato sanzioni per i casi più eclatanti. Non importerà più di tanto a Max Verstappen, che partirà comunque dal fondo dello schieramento: la Red Bull ha deciso di cambiare i componenti della power unit a Monza, pista che sicuramente non esalta le caratteristiche della RB15.

Sul fronte del meteo, dopo la giornata all'insegna della pioggia di ieri, il tempo dovrebbe essere sereno. Niente intermedie o full wet, quindi, per la lotta alla pole position, a meno di ribaltoni dell'ultimo minuto. Le cose potrebbero andare diversamente domani: in mattinata sono previste precipitazioni, che, tuttavia, dovrebbero lasciare spazio alle sole nuvole in tempo per l'inizio della gara. In ogni caso, è presto per parlarne: c'è ancora uno schieramento da stabilire.

Le qualifiche prenderanno il via alle 15.00.