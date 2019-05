F1, GP Monaco 2019: la cronaca delle qualifiche in diretta

Le qualifiche della corsa più glamour del calendario di Formula 1 sono alle porte, quindi la domanda è d'obbligo: chi è il favorito per la pole position nel Gran Premio di Montecarlo? I circuiti cambiano, ma il responso della pista giovedì sembrava essere lo stesso: da quanto emerso dalle due sessioni di prove libere disputate giovedì, a farla da padrona sarebbe dovuta essere di nuovo la Mercedes. Non stupisce, se si pensa ai tempi colti da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nel terzo settore di Barcellona, il più guidato e quindi simile al tracciato del Principato. La motivazione a fare bene è tanta: onorare Niki Lauda con una doppietta sarebbe un omaggio dovuto a chi ha fatto tanto per la crescita del team.

Perché usiamo il condizionale? Perché nelle FP3 di sabato mattina Charles Leclerc ha colto il miglior tempo, suonando la carica per le qualifiche. Il weekend non era cominciato sotto i migliori auspici per la Ferrari. Nonostante i test post GP di Barcellona, sia Sebastian Vettel che Leclerc avevano avuto problemi nella gestione degli pneumatici, un tasto dolente quest'anno; poi il guizzo del monegasco. Gli inconvenienti con le gomme sono proseguiti anche nelle FP3, almeno per Vettel, finito a muro alla Sainte Devote. A mettere un'ombra sul risultato di Leclerc c'era però l'investigazione da parte dei commissari per non aver rispettato il regime di Virtual Safety Car causato dal compagno di squadra: Leclerc però se l'è cavata con una reprimenda.

C'è poi qualcun altro da tenere d'occhio. Nelle FP1 di giovedì Max Verstappen è riuscito nell'impresa di inserirsi tra Hamilton e Bottas. Anche se Verstappen non ha bissato nelle FP2, in cui de facto non ha colto un tempo indicativo, il crono ottenuto dal compagno di squadra dell'olandese, Pierre Gasly, se comparato al gap tra i due nella prima sessione di libere, fa pensare che Verstappen potesse quantomeno avvicinarsi alle prestazioni del duo della Mercedes.

La Red Bull, dopo tutto, ha sempre garantito buona trazione in curva, dote fondamentale per ben figurare nei tortuosi cambi di direzione del Principato: lo scorso anno, è bene ricordarlo, a vincere fu Daniel Ricciardo. A Montecarlo il pilota conta più che altrove, e Verstappen sa come estrarre il massimo dal proprio pacchetto, specie dove, come a Monaco, le differenze prestazionali del motore Honda rispetto a quello Mercedes contano meno. Verstappen ha saggiato con mano i limiti di Montecarlo lo scorso anno, quando finì a muro nelle libere: riuscirà a rifarsi di quel cocente errore?

Le qualifiche prenderanno il via alle 15.00.