F1, GP Monaco 2022: confermata la vittoria di Perez ed il terzo posto di Verstappen

Mattia Binotto l'aveva detto ai microfoni di Sky Sport F1 affermando che il Gran Premio di Monaco non era finito, ed è stato di parola. La Ferrari ha protestato con la Fia perchè Sergio Perez e Max Verstappen non sono stati penalizzati per aver oltrepassato la linea gialla dopo il secondo pit stop.

Se la manovra del messicano era stata notata, quella del campione del mondo non stata nemmeno esaminata dai commissari. I due piloti della Red Bull sono in direzione gara per poi decidere se confermare la vittoria di Perez ed il terzo posto dell'olandese. In caso di penalità il successo verrebbe assegnato a Carlos Sainz, e Charles Leclerc salirebbe sul gradino più basso del podio.