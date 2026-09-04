Un inizio non del tutto facilissimo per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Arrivato a Monza con grandissime ambizioni e aspettative, il britannico della Ferrari ha chiuso le FP1 in seconda piazza e le FP2 al quinto posto. Al termine del venerdì sul tracciato brianzolo, il pilota ha fatto il punto della situazione, analizzando criticità e margini di miglioramento in vista delle qualifiche

Interpellato su quali siano stati i limiti principali riscontrati sulla vettura nel corso della giornata, Hamilton ha subito evidenziato il divario nei tratti veloci del Tempio della Velocità: “Beh, la velocità in rettilineo è notevole, cioè, guardando i distacchi proprio ora, perdevo qualcosa come sei decimi da George Russell nei rettilinei, ed è qualcosa su cui dobbiamo indagare. E poi il bilanciamento. È stato davvero, davvero difficile tirare fuori un giro pulito dalla macchina. Per qualche motivo non è stata per niente facile da guidare nelle FP2. Abbiamo apportato un paio di modifiche, ma non avrebbero dovuto pegiorarla. Quindi potremmo tornare indietro, ma guarderemo i dati per capire se possiamo migliorare la vettura per domani”.

I tecnici della Rossa sono quindi chiamati a un intenso lavoro serale per individuare l'origine di questo deficit velocistico. Alla domanda se il problema sia legato al livello di carico aerodinamico o alla pura erogazione di potenza, il sette volte iridato ha spiegato: “È proprio quello che dobbiamo analizzare. Se si tratta di quello, o dell'erogazione di potenza. Ma il motore è un passo avanti, e sono davvero grato ai ragazzi in fabbrica per il lavoro svolto. Tuttavia, il nostro schema di erogazione dell'energia è diverso da quello degli altri. Ma sì, sembra che loro abbiano meno resistenza all'avanzamento nei rettilinei, quindi è un aspetto che dobbiamo assolutamente esaminare stasera”.