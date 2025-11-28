F1. Qualifiche Sprint GP Qatar 2025: Piastri torna a ruggire, Verstappen furioso a Losail

La Formula 1 si prepara alle qualifiche della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025: c'è un titolo da decidere. La cronaca in diretta
28 novembre 2025
Una qualifica a cardiopalma si è appena conclusa a Losail. Per la sesta e ultima volta in questa stagione di Formula 1, si sono disputate le prove che hanno decretato l’ordine di partenza della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025. Torna a ruggire, qui dove conquistò la prima pole position in carriera, Oscar Piastri, che domani avrà una grande occasione per avvicinarsi al compagno di squadra Lando Norris, terzo.
Sotto il cielo stellato del deserto qatariota, le qualifiche della Sprint hanno visto il pilota ritrovare il feeling con la MCL39 dopo una seconda parte di stagione molto complicata. Il rendimento di Piastri era infatti calato inaspettatamente, ma le caratteristiche della pista – curvoni veloci e maggior grip rispetto ai tracciati precedenti – gli hanno permesso di dettare legge con un tempo di 1:20.055. Domani, nella Sprint, avrà una chance importante per ridurre il distacco da Norris, terzo alla bandiera a scacchi. Sul piatto ci sono solo 8 punti, ma a due appuntamenti dalla fine della stagione ogni punto vale oro. Piastri lo sa bene, soprattutto perché ha la pressione del britannico alle spalle di soli 230 millesimi. Ad aiutarlo potrebbe pensare George Russell, che ha piazzato la sua Mercedes in seconda posizione, sfiorando per soli 32 millesimi la pole.
Sarà una partenza accesa anche per il coriaceo Fernando Alonso, quarto con la sua Aston Martin – “che non vede l’ora di cestinare” – e per Yuki Tsunoda, grande sorpresa nel box Red Bull, che ha qualificato la sua vettura davanti a quella del compagno di squadra Max Verstappen. Il giapponese, dichiaratosi disposto a sacrificarsi per aiutare l’olandese nella lotta al titolo, scatterà quinto. Grandi difficoltà per il quattro volte campione del mondo, che si è lamentato del comportamento della sua RB21 a causa del bottoming e dell’anteriore troppo puntato, errori che hanno compromesso anche l’ingresso nei canali Venturi.
Settimo Andrea Kimi Antonelli, davanti a Carlos Sainz, Charles Leclerc e Alexander Albon. La Ferrari ha mostrato particolare difficoltà, soprattutto con Lewis Hamilton, che partirà diciottesimo. “La macchina non va più di così”, ha dichiarato a caldo a Riccardo Adami. Tuttavia, questo sarà solo un segnale per il resto del weekend: la Scuderia ha sperimentato un assetto comparativo, con il #44 più carico all’ala posteriore e Leclerc più scarico. Nel SQ1, il monegasco ha rifilato 4 decimi al compagno, anche se un assetto più carico avrebbe teoricamente dovuto favorire Hamilton, più in linea con le sue esigenze di guida.
Undicesimo Isack Hadjar, il cui tempo è stato cancellato per track limits, consentendo ad Antonelli di entrare in SQ3. Seguono poi Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll, Liam Lawson, Hamilton, Pierre Gasly e Franco Colapinto.
Live concluso
-
28 novembre 2025
- ore 19:18
Pole position per Piastri!
Oscar Piastri torna in pole position con un crono 1:20.055! Secondo George
Russell per soli 32 millesimi. Norris chiude terzo a 230 millesimi dal
compagno di squadra. Quarto Alonso che precede le Red Bull di Tsunoda e
Verstappen. Settimo Antonelli seguito da Sainz, Leclerc ed Albon
-
28 novembre 2025
- ore 19:15
Verstappen chiude il suo giro lanciato ma non va oltre la quinta posizione!
-
28 novembre 2025
- ore 19:12
Ecco le McLaren!
Piastri in palla si prende la pole provvisoria in 1:20.241 davanti a Norris
distaccato di soli 44 millesimi. Russell ancora terzo e Leclerc quarto.
Verstappen cerca di chiudere il primo tentativo ma è furioso via radio per
l'errore precedente
-
28 novembre 2025
- ore 19:10
Russell in testa
Russell chiude in 1:20.528 il primo tentativo davanti a Leclerc a soli 94
millesimi di distacco. Terzo Albon davanti a Sainz ed Alonso
-
28 novembre 2025
- ore 19:10
Primo tentativo abortito per Max Verstappen che ha commesso un errore
-
28 novembre 2025
- ore 19:08
In pista le Soft!
Anche gli altri piloti si uniscono all'azione in pista. Questa volta i
piloti possono montare le gomme soft, le più morbide della gamma Pirelli.
Continuano i furenti team radio di Max Verstappen che lamenta di troppo
bouncing e una RB21 estremamente puntata all'anteriore soprattutto in curva
7
-
28 novembre 2025
- ore 19:07
Inizia l'ultima sessione di qualifiche Sprint!
Subito in pista Antonelli e Russell alla ricerca del giro perfetto
-
28 novembre 2025
- ore 19:02
Pole del SQ2 a Norris!
La seconda sessione di qualifiche si conclude con Norris in testa con
1:20.956 davanti a Piastri e Norris. Quarto Russell che precede Tsunoda,
Sainz, Leclerc, Albon, Alonso e Antonelli.
Il pilota italiano della Mercedes si salva grazie all'eliminazione del
tempo di Isack Hadjar. Fuori in SQ1 anche Bearman, Bortoleto, Hulkenberg ed
Ocon
-
28 novembre 2025
- ore 18:57
Le due McLaren pronte a rilanciarsi con Norris davanti a Piastri dopo due
giri di raffreddamento delle gomme. Nel mentre lungo di Antonelli che
riesce comunque a salvarsi con il settimo tempo davanti a Leclerc
-
28 novembre 2025
- ore 18:56
McLaren si accende!
Norris abbassa il tempo in 1:20.956 davanti a Piastri in ritardo di soli 49
millesimi. Russell chiude terzo davanti a Verstappen, Hadjar, Sainz,
Leclerc, Tsunoda, Hulkenberg, Bearman, Ocon, Alonso, Bortoleto, Alonso ed
Antonelli che devono ancora realizzare il giro buono.
Nessuna investigazione per Norris dopo l'impeding in curva 16 in SQ1 su
Norris
-
28 novembre 2025
- ore 18:54
Verstappen in testa!
Nonostante il bouncing lamentato, Verstappen realizza un crono di 1:21.295
davanti a Leclerc, secondo a 196 millesimi
-
28 novembre 2025
- ore 18:49
Inizia il SQ2
Semaforo verde: piloti in pista per il SQ2, nuovamente con gomma media e 10
minuti a disposizione
-
28 novembre 2025
- ore 18:49
Botta e risposta tra Verstappen e Norris
Notati per impeding prima Verstappen su Norris in curva 1 e poi Norris su
Verstappen in curva 16
-
28 novembre 2025
- ore 18:46
Hamilton clamorosamente ancora fuori
"La macchina non va più di così", sono queste le prime parole di Hamilton
(17esimo) dopo la clamorosa esclusione in SQ1
-
28 novembre 2025
- ore 18:44
Verstappen in pole provvisoria. Hamilton ancora fuori in SQ1
Bandiera a scacchi a Losail. Il SQ1 si conclude con Verstappen in pole
provvisoria con 1:21.172 davanti a Fernando Alonso, Oscar Piastri,
Nico Hulkenberg, Lando Norris, Hadjar, Russell, Sainz, Tsunoda, Bearman,
Antonelli, Bortoleto, Leclerc, Albon ed Ocon. Fuori Stroll insieme a
Lawson, Hamilton, Gasly e Colapinto.
-
28 novembre 2025
- ore 18:42
Lampo di Alonso!
Fernando Alonso si mette a dettare il passo con 1:21.276 con soli 10
millesimi di vantaggio su Piastri. Sorride al muretto box il futuro team
principal di Aston Martin: Adrian Newey.
Hamilton cerca il tempo ma in Ferrari hanno scelto per lui e Leclerc un
doppio giro di raffreddamento
-
28 novembre 2025
- ore 18:39
Piastri non ci sta
Mancano meno di 3 minuti al termine e Piastri migliora il suo tempo
scendendo sull'1:21.286. Norris secondo a 112 millesimi dal compagno di
squadra. Hamilton si sta per rilanciare per salvarsi dall'eliminazione
-
28 novembre 2025
- ore 18:37
Verstappen si migliora e abbassa il suo tempo diventando primo con un crono
di 1:21.494 grazie al primo e al terzo settore dove fa una grande
differenza rispetto ai piloti McLaren. Leclerc si prepara al secondo colpo
mentre Hamilton non riesce ad affinare il suo tempo
-
28 novembre 2025
- ore 18:37
Primi riscontri cronometrici
Tutti i piloti sono in pista con gomma media. Arrivano i primi tempi con
Lando Norris subito in palla 1:21.621 davanti ad Oscar Piastri, dietro di
192 millesimi. Terzo Alonso che precede Hadjar, Albon, Verstappen,
Bortoleto, Leclerc, Hulkenberg e Bearman. Hamilton ancora indietro con il
15esimo tempo.
Assetti comparativi in casa Ferrari con Charles Leclerc con un'ala
posteriore più scarica rispetto ad Hamilton
-
28 novembre 2025
- ore 18:31
Iniziano le qualifiche!
Semaforo verde e subito in pista Verstappen, Leclerc, Hamilton, Tsunoda,
Sainz e Gasly
-
28 novembre 2025
- ore 18:29
Tutto pronto a Losail
Pochi minuti al via delle qualifiche Sprint che saranno così divise:
SQ1 = 12 minuti a disposizione e mescola media obbligatoria;
SQ2 = 10 minuti ed ancora media obbligatoria;
SQ3 = 8 minuti e mescola soft a disposizione
-
28 novembre 2025
- ore 18:04
Cosa è successo a Fornaroli?
"Il motore è andato in protezione per la temperatura dell'olio": dovrebbe
essere questo il problema sofferto da Leonardo Fornaroli al termine delle
qualifiche di Formula 2. Il team Invicta deve ancora ricevere fisicamente
la vettura e capire esattamente cosa è successo. Si dovrebbe, così,
allontanare l'ipotesi squalifica per il piacentino
-
28 novembre 2025
- ore 17:48
Fornaroli ad un passo dal sogno!
Si concludono le qualifiche di F2 con Goethe in pole position e Leonardo
Fornaroli in seconda posizione. Problemi per il pilota italiano, rimasto
fermo nel giro di rientro ai box: se fosse dovuto a poca benzina a bordo,
rischierebbe una penalità o addirittura la squalifica.
Si complica comunque la lotta al titolo per Verschoor, Crawford e Browning.
-
28 novembre 2025
- ore 17:23
In attesa delle qualifiche Sprint
Poco più di un'ora al semaforo verde per l'inizio delle qualifiche della
Sprint di Formula 1. In pista la Formula 2 per decretare il poleman della
penultima gara stagionale