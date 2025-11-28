F1. Qualifiche Sprint GP Qatar 2025: Piastri torna a ruggire, Verstappen furioso a Losail

Una qualifica a cardiopalma si è appena conclusa a Losail. Per la sesta e ultima volta in questa stagione di Formula 1, si sono disputate le prove che hanno decretato l’ordine di partenza della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025 . Torna a ruggire, qui dove conquistò la prima pole position in carriera, Oscar Piastri , che domani avrà una grande occasione per avvicinarsi al compagno di squadra Lando Norris , terzo.

Sotto il cielo stellato del deserto qatariota, le qualifiche della Sprint hanno visto il pilota ritrovare il feeling con la MCL39 dopo una seconda parte di stagione molto complicata. Il rendimento di Piastri era infatti calato inaspettatamente, ma le caratteristiche della pista – curvoni veloci e maggior grip rispetto ai tracciati precedenti – gli hanno permesso di dettare legge con un tempo di 1:20.055. Domani, nella Sprint, avrà una chance importante per ridurre il distacco da Norris, terzo alla bandiera a scacchi. Sul piatto ci sono solo 8 punti, ma a due appuntamenti dalla fine della stagione ogni punto vale oro. Piastri lo sa bene, soprattutto perché ha la pressione del britannico alle spalle di soli 230 millesimi. Ad aiutarlo potrebbe pensare George Russell, che ha piazzato la sua Mercedes in seconda posizione, sfiorando per soli 32 millesimi la pole.

Sarà una partenza accesa anche per il coriaceo Fernando Alonso, quarto con la sua Aston Martin – “che non vede l’ora di cestinare” – e per Yuki Tsunoda, grande sorpresa nel box Red Bull, che ha qualificato la sua vettura davanti a quella del compagno di squadra Max Verstappen. Il giapponese, dichiaratosi disposto a sacrificarsi per aiutare l’olandese nella lotta al titolo, scatterà quinto. Grandi difficoltà per il quattro volte campione del mondo, che si è lamentato del comportamento della sua RB21 a causa del bottoming e dell’anteriore troppo puntato, errori che hanno compromesso anche l’ingresso nei canali Venturi.

Settimo Andrea Kimi Antonelli, davanti a Carlos Sainz, Charles Leclerc e Alexander Albon. La Ferrari ha mostrato particolare difficoltà, soprattutto con Lewis Hamilton, che partirà diciottesimo. “La macchina non va più di così”, ha dichiarato a caldo a Riccardo Adami. Tuttavia, questo sarà solo un segnale per il resto del weekend: la Scuderia ha sperimentato un assetto comparativo, con il #44 più carico all’ala posteriore e Leclerc più scarico. Nel SQ1, il monegasco ha rifilato 4 decimi al compagno, anche se un assetto più carico avrebbe teoricamente dovuto favorire Hamilton, più in linea con le sue esigenze di guida.

Undicesimo Isack Hadjar, il cui tempo è stato cancellato per track limits, consentendo ad Antonelli di entrare in SQ3. Seguono poi Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll, Liam Lawson, Hamilton, Pierre Gasly e Franco Colapinto.