F1, GP Russia 2019: la cronaca delle qualifiche in diretta

Le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019 di Formula 1 sono alle porte, e la solita domanda della vigilia è d'obbligo: chi è il favorito per la pole position a Sochi? Da quanto emerso dalle prove libere, la sfida sul giro secco sembrerebbe potersi giocare tra Ferrari e Red Bull. Forte di un aggiornamento alla power unit Honda apportato sia in casa Red Bull, che in Toro Rosso, Max Verstappen ha suonato la carica nelle FP2 di venerdì pomeriggio.

Anche se Verstappen dovesse piazzarsi in prima fila, non scatterebbe comunque davanti a tutti: questo per via di una penalità di cinque posizioni in griglia comminata all'olandese proprio per l'introduzione sulla RB15 dell'aggiornamento alla power unit Honda. A dimostrare la bontà di questo upgrade ha pensato anche la Toro Rosso, specie con il declassato Pierre Gasly, capace di imporsi come best-of-the rest nelle FP2 di ieri.

La Ferrari, dal canto suo, è molto competitiva anche a Sochi, pista tecnica sulla quale il motore riveste un ruolo importante. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nelle FP1 di venerdì mattina e si è ripetuto nelle FP3, ma soprattutto ha mostrato un passo gara decisamente incoraggiante, specie con le soft. Scattare davanti a tutti sarebbe il modo ideale per poter capitalizzare la velocità nei long run della SF90 e continuare così la striscia positiva della Rossa nelle ultime gare.

Un po' più indietro sembra rimanere la Mercedes, sia con Lewis Hamilton, che con Valtteri Bottas, che ama molto la pista di Sochi, sulla quale colse la prima vittoria in carriera nel 2017. La W10 ha faticato soprattutto con le soft, che il team di Brackley potrebbe evitare qualificandosi alla Q3 con le medie. La lotta per la pole nella Q3, in ogni caso, dovrebbe giocarsi proprio con le C4, e la Mercedes deve trovare la quadra nella gestione di questo compound per ben figurare in qualifica.

Le qualifiche prenderanno il via alle 14.00 italiane.