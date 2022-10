F1, GP Singapore 2022: pole per Leclerc

15.00 Tutti in pista con le intermedie per verificare le condizioni della pista.

15.08 Perez sale in terza posizione. Testa coda per Magnussen e Leclerc.

15.27 Tutti in pista per il primo tentativo con le intermedie.

La vigilia delle qualifiche di Marina Bay, è stata caratterizzata dalle polemiche per le indiscrezioni sulla sforamento del budget cap 2021 della Red Bull, smentite poi ieri dalla Fia. Oggi però ad essere decisive saranno le prestazioni sul giro secco, che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio di Singapore, che è tornato nel calendario di Formula 1 dopo tre anni di assenza per il Covid.

La battaglia per la pole si annuncia ancora più infuocata del solito, che non sarà racchiusa come al solito soltanto fra Ferrari e la Red Bull, ma la Mercedes punta ad inserirsi nella sfida. Uomo da battere è sempre il campione del mondo Max Verstappen, che ha festeggiato il suo compleanno con un Venerdì molto difficile, girando poco nelle FP2 per problemi di assetto, ma nelle FP3 sul bagnato si è ripreso il ruolo di uomo da battere rimanendo a lungo in prima posizione, prima di chiudere il turno in seconda posizione.

Invece la Ferrari spera nell'asciutto, visto che ieri aveva confermato il suo feeling con la pista di Singapore, facendo un grande passo in avanti nelle FP2, ritrovando il bilanciamento della F1-75 dopo le difficoltà per la TD39. Charles Leclerc punta a conquistare la pole come nel 2019 la seconda consecutiva, e superare nuovamente Max Verstappen raggiungendo a quota diciotto pole Kimi Raikkonen e Renè Arnoux. Stesso obiettivo di Carlos Sainz che è partito forte cogliendo il miglior tempo nelle FP2 per poi non prendere rischi nelle PL3, ed è determinato a contendere al compagno di squadra e a Verstappen la pole.