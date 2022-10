F1, GP Stati Uniti 2022: la cronaca della gara in diretta

Nove anni tanto c'è voluto alla Ferrari per conquistare la prima pole position ad Austin. A permetterle di rompere il digiuno è stato Carlos Sainz che con un giro perfetto, oltre a far partire per la prima volta davanti a tutti la Rossa al Cota, ha conquistato la terza partenza dal palo del 2022. Lo spagnolo è determinato a completare l'opera per far rompere alla Ferrari un'altra astinenza quella da vittoria che manca dal Gran Premio dell'Austria, e per riuscirci dovrà sperare che la F1-75 rispetto da dopo la pausa estiva, riesca a gestire le gomme, ed abbia lo stesso passo della Red Bull.

Proprio su questo punta Max Verstappen per prendersi la rivincita, ed eguagliare i tredici successi stagionali di Michael Schumacher e Sebastian Vettel. A dare ancora più motivazione al campione del mondo, ci sono le polemiche per il caso sforamento del budget cap della Red Bull, e la scomparsa Sabato di Dietrich Mateschitz, che è stato il primo a credere in lui, e a dargli la possibilità di diventare campione del mondo.

Alle loro spalle grazie alle penalità di Charles Leclerc e Sergio Perez, partiranno le due Mercedes, con Lewis Hamilton che su una delle sue piste preferite non ha potuto lottare per la pole con le Ferrari ed il suo rivale Verspappen, ma si augura che come in altre occasioni la W13 sia più competitiva in gara. Stessa speranza di George Russell che partirà al suo fianco e cercherà come il compagno di squadra ad inserirsi nel duello per la vittoria fra Sainz e Verstappen. Invece saranno chiamati alla rimonta Perez, che è stato retrocesso in nona posizione per la sostituzione della power unit, e Leclerc il quale si augura che gli aggiornamenti del motore Ferrari gli permettano oltre di tagliare il traguardo davanti al messicano, anche di tornare in corsa per vittoria e podio.