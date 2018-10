F1, GP USA 2018: la cronaca delle qualifiche in diretta

Il Circuit of the Americas di Austin è una delle piste preferite da Lewis Hamilton: il pilota della Mercedes ha colto quattro vittorie consecutive in America. Naturale, dunque, che l'indiziato numero uno per la pole position nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti sia proprio lui. Nelle prove libere di venerdì, disputate sotto la pioggia, Hamilton si è imposto in entrambe le sessioni; visto che anche per le qualifiche sono previste precipitazioni, i risultati di ieri fanno ben sperare l'inglese.

Hamilton, è bene ricordarlo, potrebbe vincere il mondiale già ad Austin, qualora si aggiudicasse la corsa e Sebastian Vettel non andasse oltre il terzo posto. Un'eventualtà, questa, diventata ancora probabile con la penalità di tre posizioni comminata al tedesco per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera rossa nelle FP1. Vettel, quindi, nella migliore delle ipotesi non potrebbe andare oltre il quarto posto in gara.

Vettel certamente farà di tutto per cercare di portarsi il più avanti possibile in qualifica, anche se oltre alla concorrenza di Hamilton, dovrà anche vedersi da quella del compagno di squadra dell'inglese, Valtteri Bottas, gregario a disposizione di Hamilton in ottica mondiale. Non si può, poi, dimenticarsi di Max Verstappen: in condizioni miste, l'olandese della Red Bull potrebbe metterci quel qualcosa in più per arrivare a ridosso della prima fila.

Se le qualifiche dovessero essere disputate sotto la pioggia, anche altri piloti potrebbero sperare in un exploit rispetto alle posizioni usuali in classifica. Basti pensare a Fernando Alonso, della McLaren, alle ultime gare in carriera in F1, oppure al tedesco della Renault, Nico Hulkenberg, che in condizioni miste colse l'unica pole della sua carriera, ad Interlagos nel 2010. Attenzione, poi, agli errori: la pista bagnata non perdona.

Le qualifiche prenderanno il via alle 23.00 italiane.