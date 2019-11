F1, GP USA 2019: la cronaca della gara in diretta

Alla fine di una serrata lotta sul giro secco, con cinque piloti in tre decimi, ad avere la meglio è stata la Mercedes che non ti aspetti, quella di Valtteri Bottas: il finlandese, unico alfiere ancora in lizza per il titolo mondiale oltre a Lewis Hamilton, è stato impeccabile, e scatterà dalla pole position nel Gran Premio degli USA 2019 di Formula 1. Vincere la gara è l'unico modo per Bottas per cercare di mantenere le flebili speranze di poter ancora ambire all'iride, già praticamente nelle mani di Hamilton, protagonista finora però di un weekend sotto le aspettative.

Per vincere il sesto titolo mondiale della carriera, diventando il secondo pilota nella storia a raggiungere questo traguardo dopo Michael Schumacher, ad Hamilton bastano le briciole: anche se Bottas dovesse vincere ad Austin, per ottenere l'iride all'inglese sarebbe sufficiente l'ottavo posto, o, alla peggio, il nono con giro più veloce in gara. Ma Hamilton vorrebbe diventare campione vincendo. Non sarà facile, visto che, particolarmente infastidito dai dossi del Circuit of the Americas, non ha saputo andare oltre il quinto posto.

Accanto a Bottas in prima fila ci sarà la Ferrari di Sebastian Vettel, che ha mancato la terza pole position stagionale per soli 12 millesimi. Un nonnulla, che però potrebbe fare la differenza per la corsa. Questo perché, come spesso accade di recente, la SF90 è velocissima sul giro secco, ma meno convincente in gara. A Vettel serve un'ottima partenza, per poter quantomeno cercare di arginare il ritmo incessante della Merceds W10 in corsa. I primi cinque partiranno tutti con le medie, per cui Vettel non potrà contare su favori di mescola allo start.

Sebastian Vettel ad Austin scatterà dalla seconda posizione

Il compagno di squadra di Vettel, Charles Leclerc, si è invece dovuto accontentare del quarto posto. Il sabato di Leclerc è stato tutt'altro che facile: per un problema alla power unit della sua monoposto, il monegasco ha saltato quasi interamente le FP3. Trovare il feeling con la propria vettura sul giro secco senza effettuare una simulazione di qualifica vera e propria non ha certo avvantaggiato Leclerc. Il giovane talento se l'è comunque cavata, tenendosi alle spalle uno specialista del sabato, Hamilton, che, però, non parte in pole dal GP di Germania.

Accanto a Leclerc in seconda fila ci sarà un avversario scomodo, il suo grande rivale, Max Verstappen. L'olandese della Red Bull, reduce dalla cocente débâcle del GP del Messico, gara che avrebbe potuto tranquillamente vincere senza la penalità giustamente comminatagli dopo la qualifica, cercherà il tutto per tutto per rifarsi. Verstappen sarà coadiuvato da una RB15 apparsa piuttosto competitiva ad Austin, anche grazie all'apporto del propulsore Honda. I presupposti per una corsa entusiasmante sembrano esserci davvero tutti.

La gara prenderà il via alle 20.10 italiane.