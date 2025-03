F1. Qualifiche GP Cina 2025: Piastri conquista la pole davanti a Russell e Norris. Ferrari in terza fila

Oscar Piastri ha conquistato la pole position, la prima in F1, al termine delle qualifiche del GP della Cina 2025. Secondo Russell davanti a Norris. Ferrari in terza fila

di Mara Giangregorio







Dopo la vittoria nella Sprint di Lewis Hamilton, la Formula 1 è tornata in pista per le qualifiche che hanno determinato la griglia di partenza del Gran Premio della Cina 2025, secondo appuntamento stagionale. A conquistare la pole position, la prima in carriera per lui, è stato Oscar Piastri che ha battutto George Russell e Lando Norris. Ferrari in terza fila con Leclerc ed Hamilton.

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

Norris il più veloce del Q1 Al semaforo verde della prima sessione di qualifiche del Gran Premio della Cina 2025, tutti i piloti sono subito scesi in pista per cercare di realizzare il miglior tempo. La pista, completamente riasfaltata, si è andata a gommare molto di più rispetto a ieri, oltre alla temperatura molto più alta, sia d’aria che d’asfalto. Altra differenza dalla qualifica Sprint, è stata la pressione delle gomme che Pirelli ha deciso di aumentare per ragioni di sicurezza dopo aver visto che i piloti hanno girato due secondi più veloci rispetto allo scorso anno. Ad aiutarli anche le modifiche alle monoposto che sono uscite dal regime di parco chiuso al termine della Sprint. A realizzare il miglior crono è stato Lando Norris con un crono di 1:30.963 davanti alle due Visa Cash App RB di Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. Quarto tempo per George Russell che precede Max Verstappen, Alexander Albon, Charles Leclerc, che ha faticato molto a trovare il giro della salvezza soprattutto per delle correzioni nelle prime curve, Oscar Piastri, Carlos Sainz ed Andrea Kimi Antonelli a chiudere la top 10 del Q1. Undicesimo Lewis Hamilton che ha chiuso davanti a Fernando Alonso, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg e Lance Stroll. Eliminati Pierre Gasly, Oliver Bearman, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto e Liam Lawson, nuovamente ultimo. Notato per impedining Bearman ai danni di Stroll.

Norris si conferma nel Q2 Nella seconda sessione di qualifiche del Gran Premio della Cina 2025 la McLaren è tornata in vita con Lando Norris che ha battuto il record della pista siglato ieri da Hamilton con un crono di 1:30.787. Seconda posizione per Max Verstappen, a circa quattro decimi dal britannico, che precede Oscar Piastri e le due Visa CashApp RB di Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. Sesto George Russell che ha chiuso con il sesto tempo davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Concludono la top 10 del Q2 Andrea Kimi Antonelli ed Alexander Albon. Eliminati Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Lance Stroll e Carlos Sainz.

Piastri conquista la pole del Q3 Alla bandiera a scacchi delle qualifiche del Gran Premio della Cina 2025, Oscar Piastri ha conquistato la sua prima pole in carriera in Formula 1 con un crono di 1: 30.641, battendo ulteriormente il record della pista. Secondo tempo per George Russell che si è fermato ad un soffio dalla McLaren dell’australiano, davanti a Lando Norris. Quarto qualificato Max Verstappen che precede Lewis Hamilton e Charles Leclerc che hanno blindato la terza fila. Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda ed Alexander Albon concludono la top 10 della griglia di partenza della gara allo Shanghai International Circuit.

F1. GP Cina 2025: risultati qualifiche Oscar Piastri - McLaren George Russell - Mercedes Lanco Norris - McLaren Max Verstappen - Red Bull Lewis Hamilton - Ferrari Charles Leclerc - Ferrari Isack Hadjar - Visa Cash App RB Andrea Kimi Antonelli - Mercedes Yuki Tsunoda - Visa Cash App RB Alexander Albon - Williams Esteban Ocon - Ocon Nico Hulkenberg - Sauber Fernando Alonso - Aston Martin Lance Stroll - Aston Martin Carlos Sainz - Williams Pierre Gasly - Alpine Oliver Bearman - Haas Jack Doohan - Alpine Gabriel Bortoleto - Sauber Liam Lawson - Red Bull

F1. Qualifiche GP Cina 2025: cronaca LIVE 09:01 - Oscar PIastri conferma la sua pole position. Secondo Russell davanti a Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Antonelli, Tsunoda ed Albon 08:57 - Ultima possibilità per tutti con gomma nuova 08.53 - Al termine del primo tentativo è Piastri il più veloce davantib a Norris, Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc, Hadjar, Tsunoda, Albon e Antonelli 08:47- Inizia il Q3 08:40 - Norris il più veloce in psuta davanti a Verstappen, Piastri, Hadjar, Tsunoda, TUssell, Leclerc, Hamilton, Antonelli ed Albon. Eliminati Ocon, Hulkenberg, Alonso, Stroll e Sainz 08:35 - I piloti tornano in pista per il secondo ed ultimo tentativo del Q2 08:31 - I primi riscontri cronometrici vedono le due McLaren di Norris, con un crono di 1:30.787 che batte il record della pista, e Piastri davanti a Verstappen, Russell, Tsunoda, Antonelli, Hamilton, Albon, Leclerc ed Hulkenberg 08:27 - Si torna tutti in pista, inizia il Q2 08:19 - Lando Norris chiude con il miglior tempo davanti ad Hadjar e Tusnosa, Russell, Verstappen, Albon, Leclerc, Piastri, Sainz, Antonelli, Hamlton, Alonso, Ocon, Hulkenberg e Stroll (vittima di un impeding da parte di Bearman). Esclusivi Gasly, Bearman, Doohan, Bortoleto e Lawson 08:15 - Tornano in pista tutti i piloti per gli ultimi tentativi 08:12 - Cinque minuti alla bandiara a scacchi: Verstappen, Piastri, Antonelli, Hamilton, Tsunoda, Hadjar, Norris, Albon, Bearman, Russell in top 10. Leclerc a rischio in 13esima posizione 08:10 - Lewis Hamilton torna in pista per il secondo tentativo montando un set di gomme soft nuove mentre mancano sette minuti al termine 08:08 - Verstappen si migliorara e chiude il giro con il miglior tempo di 1:31.424 08:05 - Arrivano i primi riscontri con Oscar Piastri che detta il passo con 1:31.591 davanti a Lewis Hamilton di un nulla, meno di un decimo. Leclerc solamente nono per un errore commesso nel terzo settore, lo stesso fatto anche da Jacj Doohan ha avuto anche un testacoda. Bene le due Mercedes con Russell ed Antonelli in terza e quarta posizione 08:00 - Semaforo verde, iniziana la prima sessione di qualifiche del GP della Cina