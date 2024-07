F1. Gran Premio di Gran Bretagna 2024: la cronaca in diretta delle qualifiche di Silverstone

Max Verstappen e Lando Norris sono stati chiari fin dal giovedì: quanto accaduto in Austria è ormai storia passata, importa solamente tornare in pista. Detto fatto, perché a Silverstone sono state le monoposto a parlare, fin dalla prima sessione di prove libere. A differenza di ieri, quest’oggi, in attesa delle qualifiche che scatteranno alle 16:00 italiane, i piloti hanno dovuto affrontare le FP3 con la pioggia , scesa copiosa soprattutto nell’ultima parte. Sarà proprio il meteo un fattore determinante dato il freddo e il vento che metteranno in difficoltà i piloti nel mettere in temperatura le mescole. Gli eroi di casa, i britannici Lewis Hamilton , George Russell e Lando Norris , sembrano essere quelli è predisposti a conquistare il miglior tempo delle qualifiche che gli permetterà di scattare dalla primissima posizione allo spegnimento dei semafori di domani. Ma attenzione, perché la Red Bull di Max Verstappen , nonostante non sia stata brillantissima, potrebbe avere il colpo in canna per agguantare la pole position. Se da una parte i piloti della Mercedes sperano che la pioggia scenda nella sessione cronometrata, i colleghi della McLaren vorrebbero condizioni d’asciutto, dove hanno dominato nelle prove di ieri. Fuori dai giochi, invece, sembra essere la Scuderia Ferrari.

Infatti, il team di Maranello ha deciso di sacrificare questo weekend per raccogliere quanti più dati possibili per comprendere cosa non abbia funzionato negli ultimi aggiornamenti portati in pista a Barcellona, inizialmente previsti per Silverstone, che hanno fatto peggiorare le performance della monoposto. Infatti, questi sviluppi, utilizzati da Charles Leclerc nelle FP1 e nelle FP2, hanno fatto ritornare sulla SF-24 un fenomeno che sembrava essere stato risolto già lo scorso anno, il bouncing, che non permette ai nuovi punti di carico aerodinamico di far fare quel passo avanti sperato dalla Scuderia. Carlos Sainz, invece, ha usato la configurazione vecchia, utilizzata ad Imola, Montecarlo e Canada. Dopo questo lavoro di comparazione, con successiva analisi degli ingegneri e basandosi anche sui feedback dei piloti, la Scuderia Ferrari ha deciso di fare un passo indietro tornado al passato e optando anche con Leclerc per la vecchia SF-24. Questo permetterà loro di esaminare al meglio cosa non abbia funzionato e lavorarci in sede una volta che la tripletta estiva sarà terminata.