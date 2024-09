F1. Pino d'Agostino: "Antonelli dimostra il salto generazionale da Schumacher a questi piloti da simulatore"

Pino d'Agostino, ex responsabile dei motori in pista della Ferrari, che ha "svezzato" Mattia Binotto ai tempi, parla dei nuovi piloti "da simulatore" come Andrea Kimi Antonelli, esempio lampante del cambio generazionale della Formula 1

di Paolo Ciccarone

Per anni è stata una presenza fissa nei box della Ferrari, in quanto responsabile dei motori in pista. L’ingegner Pino D’Agostino si distingueva non solo per le sue competenze tecniche, ma anche per quel berretto coi colori tartan di un clan scozzese e per il cantare a squarciagola l’inno di Mameli sotto al podio dopo le vittorie Ferrari. Da tempo è in pensione ma un salto nei box a Imola o Monza lo fa sempre, perché la sua è una passione innata, dai tempi in cui ragazzo intraprese gli studi di ingegneria e lasciò la Puglia, sua terra di origine.

Alla Ferrari ha ricoperto il ruolo di responsabile dei motori e quando fu richiamato in Fiat per gli ultimi anni di servizio, fu sostituito dal giovane Mattia Binotto che D’Agostino aveva “svezzato” al reparto corse. A Monza ha parlato a ruota libera e commentando i pochi giri di Kimi Antonelli con la Mercedes, il tecnico pugliese non ha voluto sparare addosso al giovane bolognese, anzi ne ha tessuto le lodi spiegando anche perché: “Molto semplicemente, siamo di fronte a un salto generazionale. I piloti di una volta, e parlo anche di quelli della mia epoca in Ferrari, ovvero Schumacher, l’esperienza la facevano in pista. Era il feeling del pilota a spingersi più che poteva. Poi ai box si leggeva la telemetria e si capiva come fare le modifiche, ma era sempre il pilota che girando e macinando km, migliorava il suo feeling con la macchina, era il pilota che diceva all’ingegnere cosa voleva".