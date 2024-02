F1. Proseguono i lavori all’Autodromo di Monza in vista del GP d’Italia 2024

Immagini esclusive ci arrivano dall’Autodromo di Monza per documentare i lavori in corso, in attesa del Gran Premio d’Italia 2024 di Mara Giangregorio







Sono iniziati l’8 gennaio 2024 i lavori previsti per il rifacimento del look dell’Autodromo di Monza. Parliamo di 140 giorni che porteranno il tempio della velocità brianzolo a raggiungere gli elevanti standard richiesti dalla Formula 1 moderna. Il taglio del nastro dei lavori è stato tagliato alla presenza di Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, governatore della regione Lombardia, Paolo Pilotto, sindaco di Monza, e Stefano Domenicali, CEO della Formula 1 in collegamento da Londra.

L’opera ha richiesto un budget di 21 milioni di euro per poter ripotare sul tracciato di Monza sul tetto del mondo, convincendo così gli organizzatori del Gran Premio d’Italia e la Formula 1 a rinnovare l’evento, in scadenza nel 2025. I lavori verranno condotti nel massimo rispetto dell’ambiente del parco, riducendo sia l’inquinamento atmosferico che acustico. Le novità riguarderanno la pavimentazione flessibile di nuova concezione, che renderà il tracciato più performante, sia in termini di resistenza che di velocità. Attualmente sia il manto d’asfalto è stato già demolito, così come i cordoli che verranno ricostruiti. Anche il sistema di raccolta delle acque e drenaggio verrà completamente rivisto per far fronte gli eventi atmosferici estremi.

Il viale di ingresso da Vedano sarà riqualificato, ma gli interventi più sostanziosi riguardano la demolizione e la ricostruzione di tre sottopassi: quello di Santa Maria alle Selve e i due che raggiungono viale Mirabello, passano sotto il rettilineo compreso tra la variante Ascari e la curva Parabolica – Alboreto. Verranno realizzati anche nuovi percorsi pedonali e un nuovo sottopasso che collegherà Porta Vedano alla Parabolica. Per garantire maggiore sicurezza, il traffico pedonale verrà separato da quello veicolare con un nuovo accesso per i mezzi pesanti.