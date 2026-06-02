Dalla clamorosa trappola del bagno a Monaco ai parcheggi millimetrici per farlo arrivare in ritardo ai briefing: Nico Rosberg racconta gli aneddoti più incredibili e crudi della convivenza con Michael Schumacher in Mercedes

di Mara Giangregorio







Nel motorsport di altissimo livello, le battaglie più cruente non si consumano soltanto in pista. Esiste un territorio d'ombra, invisibile alle telecamere ma devastante per la psiche dei piloti, dove i confini tra agonismo puro e destabilizzazione emotiva si fondono completamente. A sollevare il velo sulle dinamiche interne che hanno caratterizzato uno dei sodalizi più complessi, affascinanti e spietati della Formula 1 moderna è Nico Rosberg. Ospite del podcast High Performance, il campione del mondo 2016 ha ripercorso gli anni trascorsi nel box Mercedes accanto a Michael Schumacher, svelando con dettagli inediti, crudi e senza filtri i microscopici e logoranti aneddoti quotidiani attraverso cui il sette volte iridato cercava di demolire i nervi del proprio compagno di squadra. Foto copertina: ANSA

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Quando il Kaiser decise di rimettersi in gioco nel 2010, sposando il neonato progetto della scuderia di Brackley, Rosberg era un giovane di ventiquattro anni, di fronte a un'icona assoluta della storia dello sport. L'impatto con la figura del monumentale connazionale fu quasi traumatico per un ragazzo che non ha mai brillato per un'autostima incrollabile, sentendosi spesso insicuro rispetto alla media dei colleghi nel paddock. "Michael era come Dio quando entrava in una stanza", confessa Rosberg ricordando lo sconcerto di quei primi mesi di convivenza. "Gli ingegneri smettevano istantaneamente di lavorare, ogni conversazione si interrompeva e tutti rimanevano a bocca aperta al suo solo passaggio. Era letteralmente il più grande di sempre, e il fatto di trovarmi sulla griglia di partenza proprio accanto a lui mi faceva sentire completamente un pesce fuor d'acqua, tanto da chiedermi continuamente cosa ci facessi lì". Eppure, dietro quel carisma spaventoso e quasi mistico che ammaliava chiunque si trovasse nel raggio di pochi metri, si nascondeva un animale da competizione feroce, un guerriero mentale assoluto che non concepiva la pista senza la totale sottomissione psicologica del proprio rivale più diretto: il compagno di box. Rosberg rivela che Schumacher "viveva e respirava per distruggere mentalmente il proprio compagno di squadra". Non lo faceva necessariamente con cattiveria o con insulti aperti, ma in un modo incredibilmente sottile, quasi casuale, sfruttando sistematicamente ogni singola zona grigia della quotidianità e della convivenza forzata all'interno del team. Per Michael era un'attitudine naturale, un vero e proprio stile di vita competitivo che non richiedeva sforzo ma che si consumava ininterrottamente, tutto il giorno, ogni singolo giorno.

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Il logoramento imposto dal Kaiser si spingeva fino a calcoli millimetrici nei momenti di massima pressione, trasformando anche le necessità fisiologiche in trappole psicologiche tese a destabilizzare i nervi del giovane compagno. L'aneddoto più incredibile e grottesco raccontato da Rosberg risale a un sabato pomeriggio sulle stradine del Principato di Monaco, durante i minuti cruciali che precedevano l'inizio della sessione di qualifica più importante e tesa dell'anno. "Nel garage di Monaco avevamo un solo bagno", racconta l'ex pilota della Mercedes. "L'ultima cosa che fa un pilota prima di salire in macchina è andare a fare la pipì. Michael lo sapeva bene: è entrato e si è chiuso dentro a chiave. Io ero fuori che bussavo disperatamente: 'Esci, ti prego, devo andare!'. Nessuna risposta. Lui era dentro, guardava l'orologio e faceva scorrere i minuti: tre minuti al via, due minuti al via.... Sapeva che saltare in macchina stressati è la cosa peggiore, perché non hai il tempo di posizionare bene le cinture inguinali e se qualcosa si muove a quelle velocità provi un dolore d'inferno per un'intera ora di sessione. Alla fine, pur di non salire in macchina teso e in ritardo, ho dovuto cercare un secchio nel retro del garage e fare la pipì lì dentro, con i meccanici che mi giravano intorno, mentre tremavo per lo stress. Michael è uscito subito dopo, godendosi la scena". Nessun dettaglio logistico era troppo piccolo per non essere convertito in un'arma di pressione. Persino la gestione delle aree di sosta riservate nel paddock diventava un microscopico ma logorante terreno di scontro strategico. "In pista c'erano pochissimi parcheggi riservati, circa venti in totale, uno per ogni pilota e per i team boss. Tutti gli altri dovevano parcheggiare a un chilometro di distanza. Michael arrivava prima di me e parcheggiava la sua vettura deliberatamente di traverso, invadendo il mio spazio con due ruote oltre la linea bianca. Lo faceva in un modo tale per cui io non potevo fisicamente incastrare la mia macchina senza graffiare la sua o quella accanto. Sapeva che arrivavo sempre un minuto prima delle riunioni tecniche. Lasciarmi bloccato lì significava farmi arrivare in ritardo al briefing con cinquanta ingegneri collegati anche dalla fabbrica, costringendo il muretto a dire davanti a tutti: 'Scusate, stiamo solo aspettando Nico'. Una sensazione orribile, che mi metteva fretta e ansia ancora prima di iniziare a lavorare".

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