Dal contatto al Red Bull Ring agli applausi sul podio di Monza: il retroscena sul profondo rispetto tra Verstappen e Antonelli e l'ammissione sincera del giovane talento italiano

di Mara Giangregorio

IG: @merydith__







C’è un sottile filo d’acciaio che unisce Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Non si nutre di cerimoniali di facciata o di sviolinate a uso e consumo delle telecamere. Nasce nel silenzio assordante del paddock, tra le pareti dei motorhome o persino nei ricordi rimasti impressi tra i cordoli dei tracciati di karting. È la storia di un passaggio di testimone silenzioso, di una complicità rara in un mondo spietato. Un legame che racconta molto di chi sia oggi il fuoriclasse olandese e di chi si appresti a diventare il giovane talento italiano. Una storia di rispetto e motori.

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Entrambi hanno un destino scritto con gli stessi inchiostri: l'esordio da giovanissimi tra i giganti, la spinta viscerale delle rispettive famiglie a fare da carburante e la precocità di chi comincia a vincere quando gli altri imparano a gestire la pressione. Antonelli si candida inevitabilmente a essere l'uomo in grado di minacciare tutti i record di Max; certo, non quello del più giovane debuttante di sempre in Formula 1 (primato che la storia ha congelato a favore dell'olandese), ma la fame, la velocità pura e la pulizia di guida appartengono alla stessa identica razza. Per comprendere quanto il rapporto tra i due sia profondo, bisogna però avvolgere il nastro e tornare all'estate del 2025, sul tracciato del Red Bull Ring. Gran Premio d'Austria. Primo giro. La marea arancione è pronta a spingere il proprio idolo, ma alla staccata di Curva 3 il destino sceglie la via più cruda. Antonelli va al bloccaggio con il posteriore della sua Mercedes, perde il controllo e centra in pieno la Red Bull di Verstappen. Un botto secco. Entrambi fuori al primo giro.

F1

Chi ha memoria storica della Formula 1 non ha potuto fare a meno di far correre il pensiero indietro nel tempo. Al Gran Premio del Brasile 2018, quando un giovane e impetuoso Verstappen venne toccato dal doppiato Esteban Ocon mentre era in testa alla corsa, perdendo una vittoria già scritta: ne seguì una resa dei conti a spintoni e veleno nel parco chiuso. Ma l'Austria 2025 ha mostrato un Max del tutto diverso, uno specchio fedele della sua maturazione da uomo e pilota. Mentre il giovanissimo Kimi, distrutto dai sensi di colpa per aver steso il quattro volte campione del mondo nella sua gara di casa, cercava Verstappen per scusarsi, non ha trovato la tempesta perfetta né l'indice puntato del 'cannibale'. Ha trovato un abbraccio, la protezione e la comprensione di chi sa bene cosa significhi stare in cima a quella curva d'apprendimento spietata. Nessuna sceneggiata, nessun attacco mediatico. Max ha difeso il ragazzo senza esitazione: “Sono cose che succedono, nessuno lo fa apposta. Kimi è un talento enorme, imparerà da questo”. In quel gesto c'era il riconoscimento di sé stesso nei panni di quell'italiano diciottenne, la consapevolezza che per diventare grandi bisogna passare inevitabilmente per qualche errore di gioventù.

Quell'episodio non ha incrinato il loro rapporto; lo ha cementato. E quando la Formula 1 è sbarcata nel tempio di Monza, quella complicità è riemersa ancora di più. Max guarda Kimi e rivede la genuinità di chi vive questo sport senza filtri: “È un ragazzo davvero carino, super talentuoso. Mi piace il suo modo di fare, mi piace come lavora. Conosco suo padre, li ho visti passare attraverso tutti i livelli del karting: c’è quella stessa spinta familiare, quel supporto vero che lo mantiene coi piedi per terra. È un ragazzo solido, molto normale, semplicemente sé stesso. Ed è questo che mi piace vedere”. Per l'olandese, la virtù più grande di Antonelli sta proprio nella sua essenza incontaminata: “Non credo debba chiedere consigli a nessuno, deve solo continuare a essere sé stesso. Quello che sta facendo ora è perfetto. E poi non bisognerebbe mettergli troppa pressione addosso: lasciatelo in pace, lasciatelo fare le sue cose. È maledettamente bravo”. Dall'altra parte dell'asfalto, lo sguardo di Antonelli verso il fuoriclasse della Red Bull è intriso di un'ammirazione lucida, consapevole, quasi da studioso della guida pura: “Non sta a me dire i suoi difetti, non mi sento ancora al livello di poter giudicare gli altri. Ma un suo pregio è sicuramente la mentalità che ha: lui è solido, è un pilota incredibilmente solido, completo sotto tutti gli aspetti. Anche quando le cose vanno male in un weekend, riesce sempre in qualche modo a venirne fuori, ha sempre quella forza di trovare qualcosa in più nei momenti chiave”.

C'è poi una caratteristica sopra le altre che Kimi ammette, a nostra esplicita domanda, con totale onestà di voler ‘rubare’ al campione: “Una cosa che vorrei da lui in termini di guida? Beh, ti direi magari ancora la spensieratezza e la confidenza che ha. Però questa arriverà solo con l’esperienza: credo che più crescerò, più anni farò in F1, più avrò confidenza in me stesso, con la macchina e con tutto il sistema. Questo mi consentirà di essere più spensierato e guidare più tranquillo, ma è qualcosa che arriverà col tempo”. A Monza, però, quel tempo è sembrato bruciare le tappe in un pomeriggio da favola. Quando la marea umana ha invaso la pista sotto il podio sospeso sul rettilineo, la consacrazione definitiva è arrivata al termine di una gara da incorniciare. Dopo una strepitosa rimonta ricca di sorpassi e ritmi indiavolati, Kimi si è preso il gradino più alto del podio proprio davanti al popolo italiano, il suo popolo. E mentre nell'aria rimbombavano le note di "Volare" ad accompagnare la gioia travolgente dei tifosi, c'era un dettaglio sul podio che valeva più di mille parole: Verstappen. Nessuna ombra sul volto, nessun rimpianto da cannibale sconfitto. Con un sorriso autentico, da orecchio a orecchio, Max si è unito all'applauso scrosciante del pubblico, guardando con gioia sincera il ragazzo bolognese prendersi il suo primo bagno di folla monzese.

ANSA