“Direi che nel complesso, per tutto il weekend, il bilanciamento della vettura è stato piuttosto buono. Credo che siamo solo un po' al limite sul dritto, ma la macchina è nella finestra corretta”, ha spiegato Max Verstappen al termine della sessione cronometrata a Spa-Francorchamps. “Abbiamo solo cercato di affinare i dettagli e in qualifica è stato lo stesso. A essere onesti, a un certo punto ti ritrovi un po' bloccato in termini di tempo sul giro, non riesci a tirare fuori nient'altro perché ogni passaggio che facevo era leggermente più veloce, ma a un certo punto... insomma, il flat out è flat out, quindi non c'è più tempo da guadagnare nelle curve. Forse è qualcosa che dobbiamo rivedere, magari arriviamo al pieno carico troppo facilmente, non lo so. Però sì, la macchina andava bene. Poi ovviamente Isack in Q3 mi ha aiutato moltissimo con la scia nell'ultimo settore. È per questo che mi trovo seduto qui, altrimenti sarebbe potuta essere tranquillamente una P6, perché i distacchi dietro erano ridottissimi. Quindi lo ringrazio per questo. Come squadra abbiamo fatto tutto il possibile”.

Proprio sulla scia offerta da Hadjar, Verstappen ha aggiunto: “Oddio, ero a tavoletta. Altrimenti lo avrei tamponato. Lo stavo spingendo. Sì, ma ha fatto un lavoro fantastico. All'inizio ho pensato ‘mio dio, è troppo vicino’, ma poi in realtà ha funzionato bene fino all'ultima curva. Eravamo vicini, sì, ma mi fido di lui”. La scia, per l'appunto, è stata sfruttata solamente nel terzo e ultimo settore. “Credo che lì si abbia un po' meno efficienza in modalità sorpasso, quindi la vettura genera più resistenza. Immagino sia per questo che aiuta un po' di più. Credo sia molto simile a quanto visto prima: nelle FP3 ho preso la scia due volte, non so per quale motivo, sia nel settore 1 che nel 3, ed erano piuttosto equivalenti”, ha spiegato Verstappen. Una fiducia totale nei confronti di Isack, nonostante sia solamente al suo secondo anno in F1. “È molto facile lavorare con lui. E poi, andiamo, siamo piloti di Formula 1, penso che dovremmo essere in grado di fare cose del genere. È un ragazzo intelligente, quindi sa cosa fare in queste circostanze”.