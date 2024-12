Formula 1. Gran Premio Abu Dhabi 2024: la cronaca in diretta della gara di Yas Marina

La Formula 1 si prepara a scendere per l'ultima volta in pista nel 2024 per il Gran Premio di Abu Dhabi. La cronaca della gara di Yas Marina in diretta dalle 14:00

di Mara Giangregorio







Il tempo scorre veloce, inesorabile e tutte le cose, anche le più belle, prima o poi hanno una fine. Ventitré sono le gare che la Formula 1 ha disputato fino ad oggi ma è già tempo di scendere in pista per la ventiquattresima volta in questa stagione che a tratti è sembrata infinita. Tutto è pronto a Yas Marina per il gran finale, il Gran Premio di Abu Dhabi 2024.

Nove mesi fa ha avuto inizio un lunghissimo viaggio che ci ha portati, a che se a distanza certe volte, a girare il mondo intero. Culture, fusi orari e circuiti diversi si sono alternati in quello che è stato uno dei calendari più fitti della storia della Formula 1. Ventiquattro i Gran Premi che ci hanno fatto compagnia, e qualche volta anche con la Sprint. Orari folli, nel cuore della notte oppure in tarda serata, sessioni infinite, come in Brasile, e controversie dentro e fuori la pista. Ma con la passione a trainare il fantastico mondo del Circus, arrivare all’ultimo appuntamento dell’anno fa comunque scappare una lacrimuccia, anche solitaria, dagli occhi commossi. Al Gran Premio di Abu Dhabi 2024, a differenza delle scorse annate, saranno infatti diversi gli addii, qui alla propria squadra e chi al mondo delle corse, almeno per il momento. A Yas Marina un grande capitolo della Formula 1 si chiuderà.

Il sipario si prepara a calare sulla pista di Abu Dhabi, un’ultima gara e sarà tutto finito, almeno fino al mese di marzo. Ma sarà una fine decisamente coi botti. A vincere il titolo Piloti è stato Max Verstappen già a Las Vegas, ma ci è riuscito dopo una stagione di continui alti e bassi, di difficoltà che hanno resto questo trionfo decisamente meritato dato che ha mostrato il vero e proprio talento del cannibale olandese. Ma nei Costruttori tutto può ancora accadere. Le lunghezze che separano i due team contendenti al mondiale sono ventuno, ma la situazione sorride alla McLaren. Superata la Red Bull ormai mesi e mesi fa, con la squadra di Milton Keynes matematicamente esclusa dalla lotta, il team di Woking ha tutto a suo favore per riportare a casa un obiettivo che manca dal 1998. Lando Norris ed Oscar Piastri hanno blindato la prima fila ma gli basterà anche solamente una terza o quarta posizione al traguardo per vincere e battere la Scuderia.

Alla ricerca di un miracolo, come l’ha definito Leclerc, è la Ferrari, che non riporta i Costruttori a Maranello dal 2008. Carlos Sainz, ai titoli di coda con il cavallino rampante dopo quattro anni vissuti insieme, ha agguantato la terza posizione. Ma la sfida più ardua, o per meglio dire impossibile, sarà Charles Leclerc a doverla affrontare. Il monegasco ha avuto dieci posizioni di penalità dopo aver sostituito il pacco batterie della sua monoposto. A complicare ulteriormente è stata l’eliminazione nel Q2 per un track limits millimetrico. Per questo motivo il numero #16, che dal prossimo anno avrà Lewis Hamilton come compagno di squadra, scatterà solamente dal fondo dalla griglia. Ma tutto può ancora accadere e il vento potrebbe girare da un momento all’altro, verso Ferrari o McLaren? Lo sapremo solamente al termine della gara di Yas Marina, al via alle 14:00.